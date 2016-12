Groenendijk: 'Roel terecht kampioen maar mijn tijd komt nog wel'

Jan Groenendijk wond er na de verloren tweekamp om de wereldtitel dammen geen doekjes om. 'Een kater? Ja, toch wel. De teleurstelling is groot. Ik wilde winnen maar dat is niet gelukt. Maar mijn tijd komt nog wel'.

WAGENINGEN/DEN HAAG – De cijfers van 16-8 met acht remises en vier verliespartijen in Groningen, Wageningen en Den Haag liegen er niet om. Alleen in de tweede matchpartij was de jonge Wageninger (18) superieur al bleef de verdiende beloning uit. Verder was de nieuwe wereldkampioen – de eerste Nederlander sinds 1984 – duidelijk de bovenliggende partij. Roel Boomstra speelde, met uitzondering van die tweede partij, vrijwel foutloos en deed geen slechte zetten terwijl Jan Groenendijk een vijftal keren misgreep, waaronder twee blunders ('kortsluiting in mijn hoofd'). Wat vooral onder druk van de klok gebeurde, een euvel dat op dit niveau (mede) beslissend bleek, zoals ook oud-wereldkampioen Ton Sijbrands constateerde. Groenendijk: "Ik heb echt geprobeerd mijn tijdverdeling te verbeteren, wat een paar keer is gelukt." Hij is pas echt in zijn element in gecompliceerde, spannende standen met veel en diep rekenwerk. "Na die tweede partij heeft Roel mij dat onmogelijk gemaakt. Hij liet me met voor mij vervelend, droog maar sterk dammen niet in mijn spel komen. Onder druk van de klok heb ik een aantal slechte zetten gespeeld die beslissend zijn geweest."

Jongensdroom

Voor Roel Boomstra is een jongensdroom uitgekomen. Daarvoor moest veel wijken. Waar zijn rivaal zijn studie natuur- en sterrenkunde tot circa een maand voor de match liet prevaleren daar zette de Groningse natuurkunde student alles op het dammen. "In het begin had ik het heel zwaar maar daarna kwam ik in mijn ritme en heb heel gedisciplineerd gespeeld. Het was mijn verdienste dat Jan niet in z'n spel kon komen. Ik heb op de beslissende momenten het sterkste spel laten zien."

De 18-jarige Wageninger en zijn vijf jaar oudere opponent Roel Boomstra zijn in drie weken tijd vanuit de relatieve anonimiteit gepromoveerd tot bekende Nederlanders. Vrijwel alle media besteedden veel aandacht aan die twee youngsters in dat witte en zwarte maatpak. Die als rolmodel voor de jeugd de damsport dankzij het hiphoplabel Top Notch en uitzendbureau YoungCapital een frisse, jonge, coole en sexy uitstraling hebben bezorgd. Nu wacht hen weer het normale leven. Een bijbaantje lijkt voor beide studenten voorlopig niet nodig. Boomstra kreeg een cheque van 18 en Groenendijk van 12 mille.

