Dierenpark verhuist in 2017 naar het Spijk

Door Kees Stap

WAGENINGEN - Al jarenlang bestaan er plannen om het minidierenpark van Duivendaal te verhuizen. Het dierenparkje verkeert in steeds slechtere staat. Nu lijkt het er toch eindelijk van te komen. Als alles goed gaat, verhuist het minidierenpark in het laatste kwartaal van 2017 naar een oude stadsboerderij aan het Spijk. De Woningstichting lanceerde enkele jaren geleden het plan om het minidierenpark op te nemen in de nieuwbouwplannen voor de wijk Torckdael. De oude stadsboerderij aan het Spijk, vlakbij de stadsgracht en het Torckpark, moest behouden blijven, maar wel een sociale functie krijgen. Door diverse omstandigheden liepen de plannen vertraging op. De Woningstichting investeert een bedrag van 250.000 tot 300.000 euro voor het minidierenpark. Het is de bedoeling dat cliënten van zorginstelling 's Heeren Loo in het kader van dagbesteding het minidierenpark gaan beheren en de dieren gaan verzorgen. Op de eerste plaats dient het minidierenpark echter een algemeen maatschappelijk belang ten behoeve van recreatieve en pedagogische doeleinden. De Woningstichting heeft een gebruik van het minidierenpark van tenminste zes jaar als dagbestedingslocatie nodig om de exploitatie kostendekkend te maken. Omdat de gemeente Wageningen bij 's Heeren Loo zorg voor dagbesteding inkoopt, hebben zij een intentieverklaring getekend om die zorg tot en met eind 2022 in te kopen.