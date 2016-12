ONA '53 kiest pupil van het jaar

WAGENINGEN - In een met veel kerstgroen versierd clubhuis werd vrijdag bij ONA '53 het traditionele Kerstdiner voor alle ONA '53 pupillen in de leeftijdsgroepen JO-13 en JO-11 gehouden. Tijdens dit diner werd bekend gemaakt wie zich de pupil- en aspirant pupil van het jaar mag noemen. Deze pupilverkiezing is traditie en werd voor het 49e achtereenvolgend jaar gehouden. De benoeming van de pupil respectievelijk de aspirant pupil van het jaar gaat als volgt: de jeugdleiders mogen een spelertje per team nomineren. Zo'n spelertje hoeft niet de beste voetballer te zijn, maar moet aan een aantal andere criteria voldoen, zoals aanwezig zijn bij training en wedstrijden, inzet, gedrag naar medespelers en begeleiding enzovoort. Kortom zo'n spelertje moet een voorbeeld zijn voor anderen. Na loting door de jeugdcommissie worden de twee kandidaten (één per leeftijdsgroep) bekend gemaakt. De uitreiking werd verricht door de gebroeders Luuk en Roel van der Harst, beiden voor ONA belangrijke spelers van het eerste elftal. Roel maakte als eerste aan alle spanning een eind door de naam van de aspirant pupil bekend te maken. Onder luid applaus viel Elise van Beek, speelster van JO11-1 de eer te beurt om uitgeroepen te worden tot aspirant pupil 2016. Luuk volgde direct daarna met de bekendmaking van de pupil van het jaar uit de leeftijdsgroep JO13. Aron Borger uit de groep JO13-1 was de gelukkige en werd uitgeroepen tot de pupil van het jaar 2016.