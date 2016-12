Eerste fietsen voor asielzoekers in de Leemkuil

WAGENINGEN - Welkom in Wageningen organiseert een fietseninzameling voor de bewoners van asielzoekerscentrum De Leemkuil. Er zijn al veertig fietsen aangeboden. Maartje van Keulen (COA) is er blij mee: "Dit is heel erg fijn voor onze gasten. Zij kunnen nu een fiets lenen om boodschappen te doen of om mee te doen met een activiteit in Wageningen of Bennekom. De bewoners krijgen fietslessen van enthousiaste vrijwilligers. Ze volgen een methode van de wielervereniging. Wilt u ook helpen?"

"We hopen op nog meer fietsen", vertelt coördinator Sam de Vlieger. "U kunt een fiets, met een briefje 'voor een vluchteling' aan het stuur, brengen bij het Klussenatelier op De Hoge Born aan de Bornsesteeg 87. Voorbij de boerderij is schuur met een groot bord 'Klussenatelier', daar kunt u de fietsen stallen, als er niemand is. Het Klussenatelier knapt de fietsen op."

Gjin Ceca van het Klussenatelier is trots op zijn medewerkers: "De medewerkers hebben alles op alles gezet om de fietsen weer helemaal rijklaar te maken, met vaak nieuwe sloten, remmen en nieuwe lampen. Het was een hele klus, maar ze waren erg gemotiveerd om dit voor de vluchtelingen te doen. We hopen voor de Kerst nog eens twintig fietsen binnen te krijgen."

Wanneer u zelf niet in de gelegenheid bent de fiets te brengen, kunt u mailen naar info@welkominwageningen.nl of bellen met Sam 06-4153 5310.