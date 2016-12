Aan de slag met een groene en aantrekkelijke Beuningstraat

Door Kees Stap

De Beuningstraat is een van de drukste entreestraten van de Wageningse binnenstad. Maar erg gezellig ziet hij er niet uit. Leida van den Berg, Ruud van Doorn van de HEMA en Paul Ausma van het Poorthuis wilden de straat en de grote muur een groene en aantrekkelijke uitstraling geven. Eerder dit jaar riepen ze Wageningers op om met hen mee te denken. Dat bleek een succes. Tientallen mensen meldden zich en nu ligt er een concreet plan.

WAGENINGEN - "We waren blij verrast met de grote groep meedenkers", zeggen Van den Berg en Van Doorn. "Bijna dertig mensen met diverse achtergronden kwamen langs op een speciale avond. Groendeskundigen, ontwerpers, kunstenaars, ondernemers, omwonenden. Sommigen hadden vooraf al plannen en tekeningen ingestuurd, daar waren we van onder de indruk. Zelf hadden we al diverse voorbeelden uit het land verzameld. Die avond zijn we flink aan de slag gegaan. De maanden daarna heeft dat geleid tot twee schetsplannen, waaruit we één plan gedestilleerd hebben waar de hele groep achterstaat."

Twee betrokken Wageningers die zich meldden waren Wieke Flipsen en Marianne Schokkenbroek. Flipsen was zelfs meteen bereid voorzitter van de werkgroep te worden: "Als inwoner van Wageningen wil ik graag dat de stad mooier wordt. Dit is een mooi project om daar concreet mee aan de slag te gaan." Schokkenbroek is kunstenares, zij is gespecialiseerd in straatkunst: "Ik had al eerder contact met Ruud van Doorn om iets met de muur te doen. Toen ik las over de plannen voor de hele Beuningstraat, wilde ik uiteraard weer graag meedoen."

Met het ontwerp dat er nu ligt, krijgt de Beuningstraat inderdaad de gewenste groene uitstraling. De entree gaat er uitzien als een groene poort. Aan de muren komen planten te staan, die doorlopen aan de bovenkant. De grote muur van de HEMA wordt verfraaid met twee groene huisjes en één huisje met een muurschildering van een huiselijk tafereel. Aan de bovenkant van de muur komt een afbeelding van een sterrenhemel die door speciale verlichting 's avonds zichtbaar wordt.

Diverse gemeentelijke commissies zijn al positief over het ontwerp. Vanuit de binnenstadsvisie is er geld beschikbaar. De werkgroep gaat de komende maanden dan ook hard aan de slag om de plannen concreet te maken. "Eind maart is een goede tijd om te starten met de beplanting, dus ons streven is om tegen die tijd daadwerkelijk aan de slag te gaan", aldus Flipsen.