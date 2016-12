Beursvloer 2017: Valentijn editie

WAGENINGEN - Het Vrijwilligers Centrum Wageningen organiseert op maandag 13 februari een maatschappelijke Beursvloer in Valentijn sfeer in de bblthk. Het thema is Hart voor Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. Organisaties en bedrijven zijn van harte welkom om deel te nemen aan dit gezellige meet & match event.

De Beursvloer is een avond voor ondernemende mensen. Partijen die elkaar in het dagelijks leven niet of nauwelijks ontmoeten kunnen heel veel aan elkaar hebben. Hoe leuk is het als een bedrijf kan helpen met bouwmateriaal of advies en de roeivereniging als tegenprestatie een verzorgde roeiclinic voor de werknemers organiseert!



Er zijn gastvrouwen en -heren aanwezig om bezoekers aan elkaar te koppelen. Het is mogelijk om van te voren vraag of aanbod in te vullen via www.beursvloerwageningen.nl maar het kan ook op de avond zelf via een ´menukaart´.

De Valentijn Beursvloer wordt ceremonieel geopend door een wel heel bijzonder koppel. Wie dat zijn verklappen we nog niet. Daarnaast zal John Kerstens, oud FNV-voorzitter en politicus, een inspirerende pitch houden. Deelname aan de Beursvloer is gratis en inclusief International Food.

Aanmelden is gewenst: Beursvloer coördinator Machteld Speets: machteld@vcwageningen.nl.