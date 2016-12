Overlijden Luitenant-generaal b.d. Ted Meines

Het college van Burgemeester en Wethouders betreuren het overlijden van Luitenant-generaal buiten dienst Ted Meines, erevoorzitter van het Veteranen Platform en in 2013 geëerd met het verguld Wagenings erezilver. Ted Meines was een belangrijke motor achter de totstandkoming van het jaarlijkse defilé op 5 mei in Wageningen. Tot op hoge leeftijd bleef hij nauw betrokken bij activiteiten voor veteranen, ook in onze stad. Burgemeester Van Rumund: "Wageningen is trots op Ted Meines zijn activiteiten en inzet voor het veteranendefilé in Wageningen. Wij blijven hem herinneren als een zeer markante en gerespecteerde veteraan die aan de wieg heeft gestaan van onze jaarlijkse herdenkingsactiviteiten. Wij zijn hem daarvoor veel dank verschuldigd." Ted Meines overleed afgelopen 24 december op 95-jarige leeftijd. Vanaf woensdag 28 december is in het Stadhuis, Markt 22 in Wageningen, gelegenheid om een condoleanceregister te tekenen.

Veteranengeneraal

Ted Meines staat te boek als de 'veteranengeneraal'. In de jaren 1988/1989 richtte hij de Stichting Veteranen Platform op waarin hij 32 organisaties van veteranen samenbracht, met ongeveer 160.000 veteranen als leden. Van 1988 tot en met 2000 vervulde Ted Meines een grote rol binnen de organisatie van de bevrijdingsherdenking op 5 mei in Wageningen als voorzitter van het werkcomité middagprogramma en in het dagelijks bestuur van het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 Wageningen was hij de grote motor achter de totstandkoming van het jaarlijkse defilé. Tijdens dit defilé was Meines paradecommandant ten overstaande van de parade inspecteur en goede vriend, Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard. Burgemeester Geert van Rumund: 'Ik heb in de loop van de jaren al heel wat toespraken van Ted Meines meegemaakt. Hij had een enorme innerlijke kracht en drive. Er zijn maar weinig mensen die op zulke hoge leeftijd met zoveel kracht en emotie mensen met elkaar kunnen verbinden en weten te inspireren. Iedere toespraak van hem was indrukwekkend, die begon altijd met zijn lijfspreuk: 'Be yourself, Be Good and Tell it' en eindigde steevast met de woorden: 'Ik houd van jullie', aldus burgemeester Van Rumund.

Tekenen condoleanceregister

Op het Stadhuis (Markt 22) is er vanaf woensdag 28 december a.s. gelegenheid om in het condoleanceregister medeleven te betuigen. Het stadhuis is op werkdagen geopend van 8.30 – 17.00 uur en op vrijdag van 8.30 – 19.00 uur. ook Op internet is een condoleanceregister geopend.

Afscheid en begrafenis

Ted Meines wordt op 3 januari a.s in besloten kring begraven.

De vele kameraden die er niet bij kunnen zijn kunnen afscheid nemen op 3 januari op de legerplaats Oldebroek van 14.30 tot 19.30 uur (de Knobbel, Eperweg 144 in 't Harde). Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven de uitvaart van luitenant-generaal b.d. Meines te volgen, zendt Defensie dit afscheid uit. Op de site van defensie vindt u meer informatie over zijn afscheid en het condoleanceregister.https://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2016/12/24/grondlegger-nederlands-veteranenbeleid-ted-meines-overleden