Mogelijk einde voor het Leeffestival

Door Jan Boer

WAGENINGEN -De organisatie van het Leeffestival heeft tot begin februari de tijd om een nieuw onderkomen te vinden voor haar spullen. Ze roept de hulp in van iedereen om haar te helpen. Ook zoekt men naar een creatieve ruimte waar geklust kan worden. De huidige loods aan de Lawickse Allee wordt gesloopt vanwege industrieterrein Nudepark 2.

De organisatie zit met de handen in het haar. Vital Robat verzucht: "We worden zeer gewaardeerd, we vermaken veel mensen, zijn onderscheiden, hebben het Erezilver van de gemeente ontvangen. Nu staan we bijna op straat. We hebben veel spullen in de opslag, waardoor we mooie elementen in het Leeffestival kunnen brengen. Daarnaast maken veel (theater)groepen gebruik van onze materialen. Nu moeten we weg, want de projectontwikkelaar wil dit gebouw slopen. Nudepark 2 is door de gemeenteraad goedgekeurd. Gaan we niet weg, dan wacht ons een dwangsom, die we niet kunnen betalen."

Het Leeffestival zoekt een dak boven het hoofd. Men heeft niet veel budget. Daarom doet men een beroep op de Wageningse gemeenschap en omstreken om een ruimte te vinden. Tessa Waalderbos verduidelijkt: "Een ruimte dient twee doelen. De spullen moeten droog staan en het zou fijn zijn wanneer er ook een ruimte was, waar wij creatief in de weer kunnen zijn. We vormen een web waarmee we in verbinding met veel groepen staan, die elkaar creatief stimuleren. Het is veel meer dan het Leeffestival." Het zou in 2017 de 35e keer worden. "In een jubileumjaar willen we groots uitpakken, maar we zijn nu met verkeerde energie bezig. Het wordt moeilijk om te blijven bestaan", aldus Dries Hegger.

De organisatie loopt op tegen allerlei regeltjes. "Als de gemeente ons financieel niet kan helpen, laat ze dan steun geven met het uitgeven van vergunningen en het uitlenen van materialen. Men zou ten dienste moeten staan van de creatieve mensen, maar het is omgekeerd. Wij worden strak langs de lat gelegd. Zo moeten we nu per 500 mensen een EHBO'er hebben, terwijl het gewoon publiek is", aldus Tessa Waalderbos.

Het Leeffestival heeft geen budget om te kopen. Men gebruikt vaak materialen, die anders weggegooid zouden worden. Om toch alvast op te ruimen organiseert het Leeffestival op zaterdag 21 januari (12.00-16.00 uur) een rommelmarkt, een garageverkoop, in haar loods aan de Lawickse Allee 73. Grote decorstukken, een bakfiets, kostuums, hobbymaterialen en nog veel meer zijn dan te koop.

Kijk op www.leeffestival.nl of bel met Vital Robat 06-17244279.