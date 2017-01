Mireille Baart wint Kees Meeuwsen Award 2016

WAGENINGEN - Leden van de atletiekvereniging Pallas'67 konden ook dit jaar weer stemmen op drie genomineerde hardlopers die in 2016 een bijzondere loopprestatie hadden neergezet. Voor het selectiecomité was het nog lastig geweest om uit de 35 hardlopers die dit jaar samen 123 (ultra)marathons hadden gelopen drie genomineerden te kiezen. Het werden Arie Cuppen die in Hamburg als pensionado nog 3 uur 45 minuten op de marathon liep en daarmee 18e werd in zijn leeftijdscategorie en ook dit jaar voor de tiende keer de Jungfrau-marathon in Zwitserland tot een goed einde bracht, Wilko Dijksma die verschillende ultra's liep waarvan de 109 km in Slovenië met daarin 6800 m hoogteverschil de meest extreme afstand was ooit door een Palleet gelopen en Mireille Baart die bij de topmarathonloopsters van Nederland is gaan behoren met haar eerste plek bij de Utrecht marathon en een zevende plaats overall bij de Jungfrau-marathon. Tijdens het jaarlijkse Pallas'67 Marathon Gala werd de winnaar bekend gemaakt. Het werd de snelste vrouwelijke marathonloopster van Pallas'67 ooit: Mireille Baart, die dit jaar met de award naar huis ging. Marjan Verhaar, de weduwe van ultraloper Kees Meeuwsen, overhandigde de wisseltrofee aan Mireille en sprak haar bewondering uit voor de genomineerden en hoe geroerd ze was dat Kees (in december 2014 overleden) op deze fantastische manier jaarlijks door zijn atletiekclub en hardloopvrienden wordt herdacht.