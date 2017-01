Plan voor nieuwbouw op Churchillweg

Door Kees Stap

WAGENINGEN - De gemeente Wageningen heeft een plan ontvangen voor de winkelzone op de Churchillweg. Het gaat om het stuk tussen nummer 21, waar de afhaalchinees zit, en nummer 35, waar Intersport Winners gevestigd is. De panden tussen nummers 21 en 27 moeten volgens het plan gesloopt worden en daarna komt er op die plek een nieuwe winkel voor Intersport Winners. Daarna wordt ook het huidige pand van de sportwinkel gesloopt, waarna er woningen komen voor eenpersoonshuishoudens of studenten. De panden van snackbar Bonny & Clyde en de Chip Shop vallen buiten het plan en zullen ongewijzigd blijven bestaan. Het college van burgemeester en wethouders wil in principe meewerken aan het initiatief. Wel moet er over de exacte invulling nog overeenstemming plaatsvinden. Voordat het plan door kan gaan moet ook het bestemmingsplan worden aangepast. Omdat de gemeente verwacht dat de nieuwe woningen vooral door studenten gevuld gaan worden, wil wethouder Han ter Maat eerst de prognose van de studentenaantallen voor de komende jaren afwachten. Hij geeft wel aan dat hij op basis van de voorlopige cijfers geen obstakels voor het Churchillwegplan verwacht. Het is daarnaast meteen een kans om de wegversmalling van de Churchillweg op te heffen.