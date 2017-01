Maak het Bevrijdingsfestival weer overzichtelijk!

In de 'Estafette van Wageningen' wordt iedere week een min of meer bekende Wageninger geportretteerd. Deze geeft het stokje vervolgens door aan een andere Wageninger. Deze week is Peter Bakker aan de beurt.

Naam: Peter Bakker.

Geboren: Op 24 juli 1952.

Woonplaats: Wageningen. Ik houd van het internationale karakter, onder andere veroorzaakt door de diversiteit aan studenten.

Verliefd, verloofd, getrouwd, kinderen: Ik woon sinds 1979 samen met Ellynoor. We hebben geen kinderen. Elk jaar voeren wij, onder het genot van een hapje en een drankje, nieuwe contractonderhandelingen. We hebben inmiddels 37x voor een jaar bijgetekend.

Dieren:

Poes Maud.

Hobby's: Motorrijden en luisteren naar muziek.

Opleiding: MTS bouwkunde.

Huidige beroep: Ik werk bij een van de trainingscentra van de politie.

Wat vind je leuk aan dit werk: Het zo goed mogelijk faciliteren van de agenten die verschillende proeven moeten afleggen.

Stamcafé: Ik ga graag op zaterdag met een groepje vrienden de week doornemen bij de Vlaamsche Reus, JoJo's café of het Heerenstraattheater.

Favoriete club: Bluesclub XXL. Iedere maand speelt er weer een bluesband van internationaal kaliber in de Patio. Fantastisch initiatief.

Favoriete krant: Ik haal het nieuws voornamelijk van internet. Voor het lokale nieuws lees ik de Stad Wageningen.

Favoriete CD/muziek: Ik heb al vijftig jaar een zwak voor Golden Earring. Ik hou van klassiek, blues tot R&B.

Favoriete vakantieadres: Het ene jaar gaan we naar een vaste plek in de Languedoc. Het andere naar een onbekende bestemming. Vorig jaar hebben we een prachtige rondreis door Noorwegen gemaakt.

Slecht in: Ik kook nooit. Niet omdat ik het niet kan, ik begin er gewoon niet aan.

Goed in: Ik ben een goede chauffeur: een rustige rijder met een goed overzicht. Ik heb nog nooit zelf schade veroorzaakt. Natuurlijk trap ik hem af en toe, da wo es noch möglich ist, ook op zijn staart.

Hekel aan: De grootschaligheid van de 5 mei viering. Maak het weer overzichtelijk en gezellig! Waarom moeten er allerlei kramen uit Winjewanje komen, terwijl regionale ondernemers geen mooie plek voor een redelijke prijs krijgen?

Spijt van of over willen doen: Dat is een lastige. Ik weet namelijk nog steeds niet wat ik ga doen als ik later groot ben. Misschien zou ik nu een andere opleiding kiezen. Ach, over anderhalf jaar is het probleem opgelost, dan ga ik met pensioen

Wat zou je ooit nog eens willen doen: Een seizoen lang de Grand Prix in Europa volgen met een camper. In de jaren '70 ging ik ieder jaar naar de race in Monte Carlo. De ex-schoonfamilie van mijn broer had een huis aan het circuit. Ik neem het hem nog altijd kwalijk dat hij is gescheiden (emoji knipoog)

Dag in de huid kruipen van: Michail Gorbatsjov. Zijn glasnost en perestrojka hebben diepe indruk op me gemaakt. Het vallen van de Berlijnse muur is daar een direct gevolg van geweest. Om toch een dag over zijn diplomatieke talent te mogen beschikken!

Lelijkste plekje in Wageningen: Stadsbrink.

Mooiste plekje in Wageningen: De Dreijen op 5 mei. Ik vind het ieder jaar een feest om daar te gaan kijken.

Estafettestokje gaat naar: Jolanda van Eijk.

Omdat: Ik vind Jolanda een gepassioneerde onderneemster met het hart op de goede plek en een super moeder voor haar twee zonen.