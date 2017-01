Openbare veiling bij WoontrendsXL in Wageningen

De Wageningse woonwinkel WoontrendsXL gaat plaats maken voor de showroom van UrbanSofa. Vandaar dat er een openbare veiling is georganiseerd waarin de gehele voorraad en inhoud van de showroom wordt geveild. Alles moet weg aldus Ronald Arissen die sinds 2008 de eigenaar is van de woonwinkel.

Showroom UrbanSofa

Al vele jaren is WoontrendsXL een begrip aan de Markt in Wageningen. Sinds 2011 deelt WoontrendsXL het pand met het kantoor van UrbanSofa B.V. Beide bedrijven zijn eigendom van Ronald Arissen. Ronald vertelt hierover.“ Ik heb altijd met heel veel passie beide bedrijven geleid maar wegens het overweldigende succes van de UrbanSofa retailformule zal de woonwinkel plaats moeten maken voor de nieuwe UrbanSofa showroom, vandaar dat de gehele 2016-2017 collectie nu via een openbare veiling wordt verkocht.” Ronald vervolgt: “Het doet me toch wel wat. We hebben er keihard voor gewerkt en waren echt een begrip in de regio. Maar je moet soms noodzakelijke keuzes maken en dan is dit het beste.”



Veiling

Aangezien de winkel nog vol staat met gloednieuwe meubels en woon-items wordt er in samenwerking met BVA Auctions een openbare veiling georganiseerd waar iedereen aan mee kan doen. Alles mag weg voor een fractie van de originele prijs. Op zaterdag 7 januari (10:00 tot 16:00) gaat de winkel aan de Markt nog een keer open en bent u welkom om alle artikelen in het echt te bekijken en vragen te stellen. Van 7 tot 11 januari kunt u op de site www.bva-auctions.com een bod plaatsen op de aanwezige items.

Voor meer informatie:

WoontrendsXL

Markt 27-29, Wageningen

6701 CX Wageningen

info@woontrendsxl.nl

www.woontrendsxl.nl