KV Wageningen verspeelt titelkansen

WAGENINGEN - KV Wageningen verloor zaterdag thuis met 19-23 van OVVO/De Kroon. Het waren de eerste punten voor de ploeg uit Maarssen. Trainer Leon Simons was er blij mee, maar zijn ploeg zal nog alle zeilen bij moeten zetten voor handhaving in de Hoofdklasse. OVVO is geen topteam en speelde geen topwedstrijd, al waren de spitsen Remco de Haan (10x) en Martijn Roos (7x) aardig op dreef. Dat Wageningen verloor lag echter vooral aan Wageningen zelf.

Een collectief falen, volgens KV Wageningen trainer Jacko Vermeer. Een uitzondering maakte hij voor Iris Ilekhomon die zich dit zaalseizoen in de basis heeft gespeeld en vijf keer scoorde. Ze had misschien nog meer in stelling gebracht moeten worden. De anders zo trefzekere Rik Brouwer en Luuk van der Kuilen waren niet op schot en stonden onder zware druk. Steven Landman scoorde weliswaar 6 keer, maar ook hij had het verdedigend zwaar.

Bij rust ging OVVO met 8-9 aan de leiding. KV Wageningen had de twee toegekende strafballen gemist en zag het negende punt vlak voor rust afgekeurd worden. Soms zit alles tegen. Hoewel er niet goed gespeeld werd leek er voor de Wageningers echter nog niets verloren. Er zijn deze competitie wel grotere achterstanden ongedaan gemaakt.

In de tweede helft werd Jasper Broenink in de ploeg gebracht. Maar deze en ook alle latere wissels konden niet voorkomen dat OVVO op voorsprong bleef. Tot halverwege de tweede helft was de marge echter klein en leek deze overbrugbaar, maar na drie opeenvolgende scores van OVVO werd het 15-20 en was de zaak bekeken. De ploeg uit Maarssen kon de wedstrijd rustig uitspelen terwijl op de bank al feest gevierd werd.

Ondanks de nederlaag staat KV Wageningen op de helft van de zaalcompetitie nog op de tweede plaats in de Hoofdklasse A, want ook de nummers drie en vier in de competitie verloren. Rohda werd thuis in Amsterdam met 14-19 geklopt door Unitas / Perspectief en Dalto /BNApp.nl verloor in Groningen met 27-20 van Nic. / Alfa-college, dat zondag op bezoek komt in Wageningen. Bij winst lijkt de titel Nic./ Alfa-college al bijna niet meer te kunnen ontgaan.

Scores Wageningen: Steven Landman 6x, Iris Ilekhomon 5x, Marvyn Toonen 3x, Luuk van de Kuilen 2x, Rinske van Haarlem 1x, Rik Brouwer 1x, Jasper Broenink 1x.