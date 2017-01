'Oudjes' doen het nog goed op de WAVV Oliebollen Cup

Door Gert Budding

WAGENINGEN - Wel rivalen, geen vijanden. Dat is de strekking van de boodschap die zondag in de vorm van de wedstrijd tussen oud WAVV en ONA'53 werd verspeeld.

De uitslag 0-1 deed er nauwelijks toe, de vriendschap tussen de bewoners op het sportpark Van Ketwich Verschuur is warm, maar zakelijk.

Beide Wageningse voetbalclubs vertonen opmerkelijke gelijkenissen dit seizoen. Zowel WAVV als ONA, respectievelijk tweede en derde klasse, excelleren niet bepaald en zullen een tandje bij moeten zetten om nog enige glans te geven dit seizoen. Daarbij vertrekken aan het einde van het seizoen de trainers van beide voetbalverenigingen. Bekend is dat Roland Lieftink de nieuwe trainer van WAVV wordt en ONA heeft John van Dijk van WVV Wageningen gecontracteerd als opvolger van Mannen.



Het publiek genoot zondag van de 'oudjes'. Er werd met gezond fanatisme gespeeld in de strijd om de Oliebollen Cup. Voorheen stond FC Wageningen nog vol bravoure binnen de lijnen om tegen WAVV te spelen, maar door de geringe animo van de voormalige profspelers was organisator WAVV genoodzaakt andere lijntjes uit te gooien. Buurman ONA stapte gretig in de uitnodiging.



Vlak voor het duel was er een minuut stilte voor de overleden WAVV leden Lena Rou en Wim Westland. Na twee keer dertig minuten liep ONA- speler Stef van de Sluis voldaan van het veld, hij scoorde namelijk de enige treffer in het duel. Opnieuw was het organiserende WAVV, in de persoon van Geurt Hellegering, een voortreffelijk gastheer en bood alle aanwezigen, de belangstelling viel enigszins tegen, een buffet aan. Vriendschap voerde de boventoon.

"Er zijn twee culturen", vertelt oud-bestuurder Walter Vacquier Droop. "In het veld spelen we om de punten, daarnaast zijn we collega's. Uiteindelijk moeten we straks toch gezamenlijk door één deur, als de gemeente Wageningen bezuinigingen strakker gaat aanhalen." Concreet kan Vacquier Droop geen datum noemen. "Ik denk dat het nog tien jaar zal duren. En dan hebben we één zaterdag en één zondag club in Wageningen." WAVV-er Geurt Hellegering verdiende zondag een staande ovatie omdat hij voor de 25e keer succesvol de Wageningse Olliebollen Cup heeft georganiseerd. Het was zondagmiddag tijdens de nieuwjaarsborrel gezellig met zanger Melvin in het clubhuis van WAVV.