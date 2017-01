Terugblikken en vooruitkijken tijdens nieuwjaarsreceptie

Door Kees Stap

WAGENINGEN - Honderden Wageningers kwamen maandagavond naar Theater Junushoff om elkaar tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente een gelukkig 2017 toe te wensen. Maar er werd niet alleen vooruit gekeken, stadsdichter Martijn Adelmund en burgemeester Geert van Rumund blikten ook terug op 2016.

De bezoekers werden welkom geheten met muziek en dans. De nieuwjaarsreceptie was namelijk weer gecombineerd met het Cultureel Café.

Wie zijn bekenden de beste wensen voor het nieuwe jaar had overgebracht, kon daarna genieten van wat Wageningen op gebied van muziek te bieden heeft.

Rond acht uur verzamelde iedereen zich wel in de grote foyer, waar burgemeester Van Rumund zijn nieuwjaarstoespraak ging houden. Hij werd vooraf gegaan door stadsdichter Martijn Adelmund die met een in dichtvorm verpakte oudejaarsconference terugblikte op wat er in 2016 zoal gebeurde in Wageningen. Ook Van Rumund begon zijn toespraak met terugblikken. Hij begon met het memoreren van het overlijden van luitenant-generaal Ted Meines, die veel betekend heeft voor de band tussen Wageningen en de veteranen. Daarna toonden zes filmpjes een aantal Wageningse hoogtepunten uit 2016. De acties die Wageningen voerden zodat Tri Pham alsnog mocht blijven, de WK-match dammen met Jan Groenendijk, de vestiging van de nieuwe winkel Ons Zaden in de Bergstraat, de terugkeer van de bewoners van de wijk Patrimonium, de bedrijvigheid op de Wageningse Campus in Plus Ultra en het verbouwde en vernieuwde stadhuis.

Het is een traditie geworden dat Van Rumund een kort overzicht geeft van de cijfers uit het bevolkingsregister. Wageningen is in 2016 gegroeid met 634 inwoners en heeft er nu meer dan 38.000. Wel deed Van Rumund een oproep dat er meer getrouwd moet worden. Vorig jaar werden er slechts 86 huwelijken gesloten, precies evenveel als het aantal ontbonden huwelijken. In de trouwzaal met de teruggeplaatste glas-in-loodramen moet het aantal nieuwe huwelijken flink kunnen stijgen.

Uiteraard keek Van Rumund ook vooruit naar wat er in 2017 staat te gebeuren. Hij deed een oproep aan de gemeenteraad dat er dit jaar een beslissing moet worden genomen over de bereikbaarheid van de stad. Als Wageningen een groeiende en bloeiende gemeente wil blijven, heeft dit absoluut prioriteit. Ook memoreerde hij de groeiende aandacht voor het aantrekkelijk maken van de binnenstad. Tot slot wees hij op het vertrouwensexperiment met de bijstand, dat dit jaar van start gaat.