Voorleesproject verbetert taalontwikkeling kinderen

Door Rick Praamstra

WAGENINGEN - De VoorleesExpress stimuleert door heel Nederland de taalontwikkeling van kinderen door een vrijwilliger twintig weken te laten voorlezen binnen het gezin. Het gezin Driever uit Wageningen ziet dat hun zoontje Desley er baat bij heeft.

Desley schatert. De titel van de boek die vrijwilliger Emmelien Venselaar aan hem voorleest is dan ook erg grappig: 'De spin die veel scheetjes laat'. Emmelien komt nu al twaalf weken bij het gezin Driever. Vader Wouter is zeer slechtziend en moeder Patricia heeft een lichte verstandelijke beperking. Patricia las wel voor, maar Desley toonde weinig interesse. "Halverwege had hij er dan geen zin meer in, dan ging hij springen en andere dingen doen. Hij werd baldadig."

Zijn school constateerde een taalachterstand en raadde de VoorleesExpress aan. Het gezin is er blij mee, zegt Wouter. "Wij voeden zelf ons kind op, maar links en rechts worden we geholpen. Wij willen het beste voor Desley." Zijn zoon heeft soms moeite zich te uiten en dat frustreert. "Als hij niet uit zijn woorden komt, valt hij stil en wordt hij bokkig." Elke maandagavond leest Emmelien een uurtje voor. Er is al veel vooruitgang, meent Wouter. "We merken dat hij veel vragen stelt over het verhaal en dat hij zich er echt mee bemoeit. Hij begint ook meer te praten. Twee jaar terug kwamen hier mensen over de vloer van Zevenster (speciaal onderwijs uit Veenendaal). Zij kwamen erachter dat je slecht tot hem kon doordringen en moeilijk contact kon maken. Dat gaat steeds beter."

Emmelien stelt dat voorlezen belangrijk is voor kinderen. "Het is goed voor de taalontwikkeling en je bouwt woordenschat op. Als je elke avond even voorleest, heeft dat snel effect." Het voorlezen geeft de 24-jarige student veel voldoening. "Met een uurtje in de week kan je al zoveel bereiken. Je merkt echt het verschil. Dat is superleuk." Het trekt haar ook een uurtje uit de 'studentenbubbel'. "Met mijn studie en verenigingen ontmoet ik alleen maar studenten. Met de VoorleesExpress kom ik bij gewone Wageningers over de vloer en zie ik een andere kant van Wageningen."

Na twintig weken zit het voorlezen erop en is het de bedoeling dat Patricia het voorlezen weer overneemt. Het gezin gaat ook nog naar de bibliotheek. Patricia heeft ook geleerd van het voorlezen van Emmelien. "Ik las in een stuk door zonder de punten en komma's. Ik ga nu met meer tussenpozen voorlezen en ga ook meer vragen stellen. Het gaat me wel lukken."

