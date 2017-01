Laatst las ik in deze krant, dat er in Bennekom twee nieuwe wijkagenten zijn gestationeerd. Ik dacht terug aan de tijd dat ik als jonge Wageningse nozem samen met vrienden regelmatig in Bennekom kwam om bij café Bothof of de Keijzer een pilsje te drinken of een biljartje te leggen. Dankzij Gerrit Spannemaker - een bekende plaatselijke kapper- leerden wij vele Bennekommers kennen zoals bijvoorbeeld Guus van Holland. Hij was een getalenteerde voetballer die bij vv Bennekom speelde en later als sportjournalist bij de Volkskrant en NRC nationale bekendheid verwierf. Op zaterdagmiddagen waren we vaak op het voetbalveld aan de Laarweg te vinden. De gebroeders Lieftink vormden min of meer de kern van de club en konden allemaal goed voetballen. Dat gold ook voor de later naar Ierland verhuisde Maarten van de Brink. Deze kwam net als Adrie Lieftink nog in het betaalde voetbal terecht. Gert Lieftink was mijn buurman en samen waren we lange tijd actief voor FC Wageningen. De soms keiharde derby's tussen Bennekom en SKV waren legendarisch en trokken vaak meer dan 1000 toeschouwers.

Ook 's avonds trokken veel Wageningers naar Bennekom. Café De Oude Schouw aan de Selterskampweg was vooral in het weekend bomvol. Barman Antoine zorgde voor een gezellige sfeer. Aan die bar zat overigens vaak een oudere dame die als een soort agent streng toezicht hield. Buiten moest je rekening houden met andere agenten. De gevreesde 'Rooie Bos' kon zomaar achter een boom vandaan springen om je te bekeuren. Over hem gingen verhalen dat hij zelfs zijn eigen vrouw had bekeurd, omdat ze op zondag de was buiten had gehangen. Ik weet niet of die verhalen waar zijn maar ze gaan nog steeds rond. Ik weet niet eens of Bos rood was. De keren dat ik hem zag had hij een pet op. Zijn collega Klein was een vriendelijke grote man. What's in a name. Soms veel overeenkomst. Agentes Suzan en Sanne veel succes.