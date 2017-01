Zondaguniversiteit over ondergrondse interacties

Door Pauline Schakenbos

WAGENINGEN - Voor de vierde maal organiseren bblthk en WageningenUR de Zondaguniversiteit. Op drie zondagmiddagen vertellen Wageningse wetenschappers in de bblthk over zaken die ons alledaagse leven raken.

Op zondag 15 januari verricht plantenecologe Liesje Mommer de aftrap met een college over de bijzonderheden in de rhizosfeer, het ondergrondse gebied waar plantenwortels, schimmels en ander 'gespuis' met elkaar interacteren. Ze communiceren, houden elkaar voor de gek of jutten elkaar op. Zij laat zien hoe dat werkt en waarom deze ondergrondse interacties belangrijk zijn voor het functioneren van onze aarde.

Onderzoek heeft laten zien dat planten beter gaan groeien als ze samen met andere soorten in een veld staan. Biodiversiteit geeft een hogere opbrengst, maar bijvoorbeeld ook een beter herstel na een periode van overstroming. Professor Liesje Mommer: "Wetenschappers keken vroeger vooral naar bovengrondse groei en bloei. Ik ging ondergronds, ging onderzoek doen aan de wortels. Wat gebeurt daar allemaal in de grond? Wat bepaalt wortelgroei? Wat gebeurt er als wortels van verschillende soorten elkaar tegenkomen, vermijden ze elkaar juist of werken ze samen? En wat is de relatie tussen wortels en schimmels?" Mommer geeft er graag college over. "Ik vind het belangrijk dat een wetenschapper benaderbaar is, contact heeft met het publiek en de vertaalslag maakt naar de praktijk. Als ecoloog heb ik veel kennis die ik niet voor mezelf wil houden. Als ecoloog zie ik hoe de klimaatverandering op sommige plekken op onze aarde grote gevolgen heeft. Het is mijn missie om dat te laten zien aan het publiek, maar ook om te onderzoeken hoe we de gevolgen ervan kunnen verminderen. We moeten echt toe naar een wereld waar we duurzamere oplossingen vinden. Die kunnen we vinden door te leren van de natuur.

Ik wil dat mensen gaan beseffen dat er nog een verborgen wereld is onder hun voeten die belangrijk is voor het functioneren van onze aarde. Dat mensen anders kijken naar grond en de bodem en beseffen dat er veel meer gebeurt dan we boven de grond zien. Er spelen zich bijzondere zaken af waar spannende verhalen over te vertellen zijn."