Tien jaar Klankbordgroep GGZ Wageningen

WAGENINGEN - Klankbordgroep GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg) is tien jaar geleden in het leven geroepen en sindsdien behartigt ze de belangen van mensen met psychische problemen in Wageningen. De Klankbordgroep signaleert knelpunten, geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente en informeert burgers en anderen, waaronder professionals die vragen hebben. Mede om het taboe te doorbreken, brengt ze jaarlijks een psychische ziekte onder de aandacht door het organiseren van ONT-MOETEN op dinsdag 10 oktober, dat dit jaar wegens het jubileum een bijzonder tintje zal hebben. De Klankbordgroep is er speciaal voor burgers van Wageningen. Iedereen die vragen heeft, signalen door wil geven, wil praten of geïnformeerd wil worden over het landelijk- en plaatselijk GGZ beleid, kan terecht tijdens ons Klankborduur. Wij zijn elke tweede vrijdag van de maand aanwezig in het Startpunt van 11.00 tot 13.00 uur, in de ruimte die men 'de tulp' noemt. Ook kan je ons benaderen via e-mail: info@klankbordgroepggz.nl. In het kader van het tien jarig bestaan, zullen we de komende maanden van ons laten horen in de Stad Wageningen. Houd de krant in de gaten voor onder andere een interview met de oprichter(s), prijsvraag en uitnodiging voor het jaarlijkse ONT-MOETEN. Lijkt het u leuk om onze groep versterking te bieden, kom dan kennismaken op een van onze klankbord-uurtjes of stuur een e-mail. Wij hopen u te ONT-MOETEN dit jaar.