Schaatskampioenen

WAGENINGEN - Terwijl de gladheid veel Nederlanders thuis hield reden de STW-ers weer met zestig man naar Utrecht om op de Vechtsebanen te strijden om het clubkampioenschap 2016/2017. Het team dat de organisatie in handen had stond weer als een huis, zodat het volle programma zonder haperen kon worden afgewerkt.

Voor de kleintjes levert dit kampioenschap meestal de bevestiging op dat er ieder jaar weer vooruitgang geboekt wordt. De junioren en jeugdige senioren knokken een stevige strijd tegen elkaar uit. En voor de masters is het mooi dat je met een goede techniek ook dan nog vooruitgang kunt boeken. Of de teruggang kunt beperken... Nadat de rook was opgetrokken bleek Froukje Sietske de Boer de sterkste in het dames klassement overall. Bij de heren was dat net als vorig jaar Jules Booltink. En er werden meer bekers en medailles uitgedeeld. Bij de jeugd waren er eerste plaatsen voor Gaudia Landman en Casper Wieggers. Bij de junioren waren Hanneke Goud en Gart Gerritsma de winnaars. En bij de masters Froukje Boonstra en Jolle Landman. Het familie klassement was deze keer voor de familie Landman. Waar de organisatie al jaren een toverformule gebruikt om het resultaat spannend te maken was dat deze keer wel erg lastig. Twee keer winst in de subcategorieën en een tweede plaats wegwerken bleek een onoverkomelijk probleem. Er is al wat langer geen natuurijs meer geweest. Maar voor degenen die het oer Nederlandse schaatsen toch graag een keer willen proberen kun je terecht bij STW. Op de site www.stw-site.nl vind je alle gegevens.