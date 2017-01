WSDV zakt terug naar middenmoot

WAGENINGEN - WSDV is na de derde nederlaag op rij afgezakt naar de middenmoot. Dit keer was titelpretendent Hijken DTC met 14-6 te sterk. Kopman Groenendijk moest verstek laten gaan wegens familieomstandigheden.

Zijn vervanger was Kardos, met zijn twaalf jaar de jongste speler in de ereklasse. Het jeugdige talent trad grootmeester Jansen frank en vrij met lef tegemoet. Pas in het late middenspel gaf het klasseverschil de doorslag. Op dat moment had Van Beek al geremiseerd. Monteba liet zich verrassen door een slimme omsingelende manoeuvre. Wesselink deed tegen de Drentse invalster wat er van hem werd verwacht, maar daarmee had WSDV z'n kruit wel verschoten. De Kruijf leed een technische knock-out tegen Sipma en Sterrenburg kon het niet bolwerken tegen Boomstra. Intussen had Keurentjes de punten gedeeld. Eenzelfde resultaat bereikte Ivens. Verheul kwam een schijf achter maar had voldoende compensatie voor de remise. In het zicht van de haven ging het echter toch nog mis. Van Muijen bleef wel cool en streed met succes voor lijfsbehoud.