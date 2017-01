Door Jan Boer

WAGENINGEN - Vanaf 15 januari is er in Wageningen interkerkelijk de Week van het Gebed. Jaap Ketelaar en Henk van Schaik, twee van de organisatoren, kijken naar het succes van vorig jaar: "De kerk op de Markt zat toen stampvol.

Negen Wageningse kerken doen er aan mee, er waren alleen maar positieve reacties. De tijd van vechten tussen kerkgenootschappen is voorbij. Er wordt tegenwoordig geweldig samengewerkt. Dat is zeer bemoedigend." Het thema is deze keer 'Eén voor allen'. Jaap Ketelaar vertelt: "Bidden voor eenheid is hard nodig, omdat de eenheid zowel binnen als buiten de muren van de kerken soms ver te zoeken is. Het is dit jaar 500 jaar geleden, dat Luther de reformatie inzette. Hoeveel kerkgenootschappen of geloofsgemeenschappen zijn er wel niet alleen al in ons land? In Wageningen tellen we er grofweg twintig. Gelukkig zijn we sinds begin 2016 met elkaar verbonden via het christelijke netwerk KerkNet." Op zondagmiddag 15 januari realiseren vier geloofsgemeenschappen een inspirerende kerkdienst. Dat zijn de Rooms-Katholieke parochie Titus Brandsma, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, ABC Evangeliegemeente Salem en de International Christian Fellowship. Henk van Schaik: "Je ziet de trekken van één kerk, waarin je verschillende facetten ziet. We komen tot waar het om gaat! Waarin de culturen verschillen, dat is rijkdom! We zoeken elkaar op en we bidden samen. Met respect voor traditie is er een mooie onderlinge harmonie. De predikanten hebben niet stilgestaan, we zijn gezegend in Wageningen met KerkNet, waarin we elkaar gevonden hebben." Men is blij met de openingen, die er tussen de Wageningse kerken aan het ontstaan zijn.



Interkerkelijke viering 'Eén voor Allen'.

Grote kerk op de Markt, 15.00 - 16.15 uur. Gezien de te verwachten drukte vraagt men belangstellenden om op tijd te komen.

Kinderen tussen de 4 en 12 jaar kunnen naar de interkerkelijke matinee voor kinderen met poppenspeler en theatermaker Matthijs Vlaardingerbroek. Deelname aan deze matinee is gratis. Het geeft je veel mee om verder te kunnen. Waar ben jij welkom: Hof van Wageningen Haakzaal (Lawickse allee 9 in Wageningen)

Wanneer: Zondag 15 januari om 14.30- 16.45 uur. De ouders kunnen de kinderen brengen en dan rustig naar de grote kerk op de Markt gaan voor hun viering 'Eén voor Allen'. Na afloop kan men de kinderen weer ophalen.

De dagen daarna is er elke dag een activiteit in diverse kerken om mensen kennis te laten maken met de geloofstradities in Wageningen.

Meer informatie: https://kerknetwageningen.nl.