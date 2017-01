Ik denk nooit aan ooit

In de 'Estafette van Wageningen' wordt iedere week een min of meer bekende Wageninger geportretteerd. Deze geeft het stokje vervolgens door aan een andere Wageninger. Deze week is Jolanda van Eijk aan de beurt.

Naam: Jolanda van Eijk.

Geboren: Op 19 december 1960 in Wageningen.

Woonplaats: Wageningen. Ik ben er een paar jaar uit geweest. Ik vond het te klein en wilde mijn vleugels uitslaan. Na zeven jaar kwam ik erachter dat het hier toch wel fijn wonen is.

Verliefd, verloofd, getrouwd, kinderen: Soms een beetje verliefd, maar niet voldoende om mijn vrije leventje met mijn zonen Nikky en Joeri op te geven.

Dieren: Mijn grappige, lieve en waakzame bulldog Sproet.

Hobby's: Ik ben graag aan het fröbelen en heb een leuk kerststuk gemaakt voor een heiligenbeeld. Ik wil graag dat het tussen kunst en kitsch blijft.

Opleiding: Kinder- en jeugdverzorging en een opleiding in de zwakzinnigenzorg.

Huidige beroep: Ik ben de eigenaresse van café JoJo's.

Wat vind je leuk aan dit werk: Het is mensenwerk. Geen dag is hetzelfde. Soms moet ik een ruzietje in de dop sussen, meestal is het vreselijk lachen met mijn gasten.

Stamcafé: Natuurlijk JoJo's, maar af en toe maak ik graag een uitstapje naar een ander café.

Favoriete club: KV Wageningen en bluesclub XXL.

Favoriete krant: Op de leestafel in de kroeg ligt de Gelderlander.

Favoriete CD/muziek: Afhankelijk van de plek en de sfeer. Blues in XXL en op een feestje zing ik graag mee met Hazes.

Favoriete sport: Ik ben in een korfbalnest groot geworden en liep als kleuter al langs het veld. Daarnaast kijk ik ook heel graag naar Formule 1 en rugby.

Favoriete vakantieadres: 's Winters proberen we altijd hetzelfde pensionnetje te boeken in Oostenrijk voor de wintersport. 's Zomers ga ik het liefst ieder jaar naar een andere plek, bij voorkeur in Italië, daar heb ik mijn hart aan verloren. Dit jaar heb ik ontzettend genoten van mijn vakantie in Amerika.

Slecht in: Opruimen, ik heb een broertje dood aan het huishouden. Ik stel het altijd weer uit door eerst de krant te lezen en andere 'belangrijke' dingen te bedenken, voordat het niet anders meer kan en ik echt aan de gang moet.

Goed in: Ik kan heel ouderwets koken en ben erg verzorgend. De meeste gasten vinden mij een gezellige gastvrouw, sommige haten mijn eerlijkheid.

Hekel aan: 's Zomers, als het 30 graden of meer wordt. Ik ben een herfst/wintermens.

Spijt van of over willen doen:Ik ben een impulsief mens. Daardoor maak ik af en toe de verkeerde keuzes. Maar dat moet je achter je laten.

Goede voornemens: Pluk de dag en blijf gaan zoals-ie gaat!

Wat zou je ooit nog eens willen doen: Ik denk nooit aan ooit. Als je me drie jaar geleden had gezegd: "jij gaat op vakantie naar Amerika", dan had ik je uitgelachen. Ik heb niet het idee dat ik dingen tekort kom. Ik leef zó in het moment!

Lelijkste plekje in Wageningen: Ik vind weinig plekken lelijk. En de plekken die ik wel lelijk vind, zijn door mensen lelijk gemaakt.

Mooiste plekje in Wageningen: Dat is mijn keukentafel, met uitzicht op de kerk. Hij heeft al zoveel gezelligheid gegeven! Maar het is ook de plek om leed met elkaar te delen.

Estafettestokje gaat naar: Danny Gieltjes.

Omdat: Ze is mijn liefste nichtje en een warm en creatief mens.