Ondernemers Renkum optimistisch

RENKUM - Op de jaarlijkse bijeenkomst van Ondernemersvereniging Renkum Centrum voerde optimisme de boventoon. Ondanks het feit dat er nog steeds panden leeg staan in het winkelhart en dat Ton Pansier van Plus stopt. Voorzitter Chris Jongboer ging nog een stapje verder in de volle Galerie Bregman.

Jongboer wil graag dat de ondernemers gaan mee denken hoe de Renkumse winkelstraat verbeterd kan worden. "De oren en ogen goed de kost geven en positieve signalen kunnen leiden tot invulling van lege winkelruimtes. Bijvoorbeeld om meerdere ondernemers in één pand te plaatsen", vertelt Chris Jongboer die zoekt naar oplossingen in het winkelhart. "Dit is mijn eerste volledige jaar als voorzitter en we hebben met zes bestuursleden de schouders eronder gezet om diverse acties te organiseren. Verschillende acties hebben aan onze verwachtingen voldaan, enkele zijn letterlijk en figuurlijk in het water gevallen. Ook hebben we niet alle gehoopte medewerking gekregen. Feit is dat de consument de weg naar het centrum vindt", zegt Jongboer hoopvol en tipt direct aan dat daar inspanning voor nodig is. "Als dat niet op vrijwillige basis gaat zal dat afgedwongen moeten worden en daarom heeft het bestuur besloten het traject reclamebelasting opnieuw in te zetten. Reclamebelasting is al in Bennekom en Wageningen ingevoerd. Er is dan budget om activiteiten te ontplooien", Jongboer doelt op het feit dat veel ondernemers niet lid zijn van de Ondernemersvereniging. "Dan komt niet alles meer op de schouders van een kleine groep. Ook in Oosterbeek loopt dit traject en we zullen hieraan gezamenlijk vorm gaan geven." Verheugd is de Renkumse club dat wethouder Jasper Verstand instemming heeft gegeven de resterende punten van het actieplan 2014 voor het centrum, uit te voeren. Renkum Leeft gaat de buiten tentoonstelling van haar Oude Meesters uitbreiden en het Renkumse veerpontje zal straks langer gaan varen. "De fietsroute heeft prima publiciteit gekregen. Daarom stel ik dat Renkum beweegt, actief is. Ook is er een platform geformeerd dat toerisme gaat coördineren en activeren."