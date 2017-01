Wilt u meer weten over de gemeenteraad?

WAGENINGEN - Op donderdag 26 januari organiseert Peter Veldman (raadslid in Wageningen) een speciale avond voor inwoners die meer willen weten over de gemeentelijke politiek of actiever betrokken willen raken bij de gemeenteraad. De avond start om 20:00 uur en vindt plaats in de raadzaal van het vernieuwde gemeentehuis.

Het doel van de avond is om inwoners meer inzicht te geven in de werking van de Wageningse politiek, de verschillende politieke partijen en de inhoud van de werkzaamheden van een gemeenteraadslid. Ook wordt aandacht besteed aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Peter Veldman: “De gemeentelijke verkiezingen naderen snel en ik wil graag mensen inspireren om betrokken te raken bij de Wageningse politiek en inzicht te geven over de besluiten.” Ook wil Peter laten zien dat betrokkenheid van nieuwe mensen van groot belang is voor een goede besluitvorming en daarmee voor de lokale democratie. “Besluiten van de gemeenteraad hebben immers invloed op uw woonplaats, op uw leefomgeving en gaan vaak over het welzijn van alle Wageningers”, aldus Peter Veldman. “Daar is een goed bestuur voor nodig en daar kunt u een steentje aan bijdragen, komt u ook?”