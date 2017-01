Sjirk Bijma beoogd voorzitter Wagenings Ondernemers Contact

Door Kees Stap

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van het Wagenings Ondernemers Contact (WOC) is de nieuwe kandidaat-voorzitter bekend gemaakt. Sjirk Bijma, sinds 1 januari de notaris van de Wageningse vestiging van het notariskantoor Van Putten Van Apeldoorn, heeft zich bereid verklaard om voorzitter van de belangenvereniging van de Wageningse ondernemers te worden. Tijdens een extra ALV op 1 februari wordt aan de leden voorgesteld hem als nieuwe voorzitter te benoemen.

WAGENINGEN - WOC-secretaris Piet-Hein van Spanje deelde het heugelijke nieuws mee tijdens de nieuwjaarsreceptie: "Nadat Martin Ruiter bekend maakte dat hij in november ging aftreden, zijn we als bestuur hard op zoek gegaan naar een opvolger. We zijn heel blij dat we die in de persoon van Sjirk hebben gevonden. Een ondernemer die in Wageningen woont, de regio goed kent en sinds januari ook in Wageningen werkzaam is."

Sjirk Bijma legt uit waarom hij de nieuwe voorzitter van het WOC wil worden: "De afgelopen maanden hebben meerdere mensen mij gezegd dat dat echt iets voor mij zou zijn. En dan ga je natuurlijk nadenken of dat daadwerkelijk zo is. Ik ben zestien jaar notaris in Ede geweest, maar woon al wel elf jaar in Wageningen. Ik ben actief in de lokale gemeenschap. Als notaris hou ik mij veel bezig met ondernemingsrecht. Mede hierdoor ken ik het lokale en regionale bedrijfsleven goed. Vorig jaar was ik al juryvoorzitter van het Wageningse Business Event, waar de ondernemersprijzen worden uitgereikt. Toen binnen onze maatschap het besluit werd genomen dat ik de leiding van het Wageningse kantoor van Derk Hoek over ging nemen, viel alles op zijn plaats. Ik kon me toen vol overtuiging melden als kandidaat-voorzitter van het WOC. Gelukkig vond ook het WOC-bestuur dat een goed idee."

Bijma noemt zichzelf een middenweg tussen zijn voorgangers Martin Ruiter en Oeds de Kroon. "Natuurlijk is de regionale samenwerking, waar Martin zich enorm voor heeft ingespannen, ook voor Wageningen van levensbelang. Maar ik hecht daarnaast heel veel waarde aan de lokale economie. De middenstanders en de winkeliers in en buiten de binnenstad zijn enorm belangrijk voor de sociale cohesie. Als ondernemers hebben wij een verantwoordelijkheid om die in stand te houden."

De nieuwjaarsreceptie van het WOC werd gesponsord door Noldus Information Technology. Directeur Lucas Noldus vertelde over het gedragsonderzoek aan mens en dier dat zijn bedrijf aan een wereldwijde markt verkoopt.