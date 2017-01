't Venster naar Junushoff?

Door Kees Stap

WAGENINGEN - Cultuureducatief centrum 't Venster kan verhuizen naar theater Junushoff. Dat is de conclusie van bureau KplusV dat in opdracht van de gemeente de mogelijkheden van een verhuizing in kaart heeft gebracht. Junushoff zelf trekt een andere conclusie en is bang slachtoffer te worden van de problemen van 't Venster. Het huidige pand van 't Venster aan de Wilhelminaweg is niet langer geschikt. De gemeente ziet graag een koppeling van culturele instellingen en heeft daarom laten onderzoeken of 't Venster bij Junushoff kan intrekken. Volgens het onderzoeksrapport is dat mogelijk. Daarvoor moet wel flink verbouwd worden. Zo moet de huidige entree van Junushoff verplaatst worden naar het cafégedeelte. Ook moet er een kleine uitbreiding komen op het plein voor Junushoff. De plannen leiden tot een jaarlijkse kostenpost van 101.000 euro. De directie van Junushoff was vooraf al kritisch over de plannen. Nu het onderzoeksrapport bekend is, vinden ze dat Junushoff het slachtoffer dreigt te worden van de problemen van 't Venster. Zij spreken zelfs van een mission impossible. Volgens Junushoff schat KplusV de investeringskosten te laag in. Het plan heeft daarnaast ernstige negatieve gevolgen voor de exploitatie van Junushoff. Het Theatercafé verdwijnt, en een aantal verhuringen zal geen doorgang meer kunnen vinden omdat de faciliteiten niet toereikend zijn. Dat scheelt Junushoff inkomsten. De gemeente laat weten de opmerkingen van Junushoff mee te nemen in de uiteindelijke besluitvorming.