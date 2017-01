Dynamische Beursvloer in voorbereiding

De voorbereidingen van de Beursvloer zijn in volle gang! Op maandag 13 februari van 17.30 tot 20.00 uur, zijn ondernemende Wageningers van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit Meet & Match Event in de bblthk.

WAGENINGEN - De Maatschappelijke Beursvloer wordt eenmaal in de twee jaar georganiseerd. Ongeveer tweehonderd ondernemende mensen vanuit lokale bedrijven, organisaties en verenigingen maken kennis met elkaar en bekijken wat ze aan elkaar kunnen hebben met gesloten beurs. Er is voldoende te halen, helemaal voor ondernemende types die over de grenzen van de eigen bril, visie, missie of omzet durven te kijken. Er zijn bedrijven en organisaties die op zoek naar wat jij doet, die nieuwsgierig zijn naar wat jij te bieden hebt. Dit jaar is er tijdens de Beursvloer een nieuwe marktplaats, namelijk groen, duurzaam en food. Er is ook gratis internationaal eten voor iedereen. Voor wie geen direct resultaat heeft tijdens deze avond is dat geen probleem. De Beursvloer gaat de rest van het jaar door met matchen! Vanaf nu tot 12 februari kan iedereen die interesse of vragen heeft van maandag tot en met zaterdag binnenlopen voor een Beursvloer Lunchsessie. Dat vindt plaats in het leslokaal van de bblthk (1e verdieping) van 12.00 tot 13.00 uur. Beursvloer coördinator Machteld Speets denkt graag mee over een aantrekkelijke vraag of een interessant aanbod op de Beursvloer. www.beursvloerwageningen.nl.