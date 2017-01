Ik houd van impulsieve acties

In de 'Estafette van Wageningen' wordt iedere week een min of meer bekende Wageninger geportretteerd. Deze geeft het stokje vervolgens door aan

Deze week is Danny Gieltjes aan de beurt.Naam: Danny Gieltjes.

Geboren: Op 16 december 1974 in Wageningen.

Woonplaats: Wageningen, een erg prettige stad vanwege de diversiteit aan mensen en de verschillende nationaliteiten. Op de een of andere manier bruist Wageningen.

Verliefd, verloofd, getrouwd, kinderen: Lekkere kriebels… En ik heb twee prachtige tienerzonen, Melle van 14 en Wes van 16 jaar. Daarnaast hele fijne vrienden en vriendinnen.

Hobby's: Ik ga graag met vriendinnen uit eten, naar de film of borrelen. Daarnaast stop ik veel tijd in mijn kinderen. Koken vind ik ook leuk.

Opleiding: MDGO 'Mode en kleding'. En ik heb mijn middenstandsdiploma. Daarmee konden we Postservice Wageningen beginnen, inmiddels uitgegroeid tot een gerenommeerd bedrijf.

Huidige beroep: Receptioniste bij zwembad de Bongerd.

Wat vind je leuk aan dit werk: Ik werk de hele dag met mensen van alle leeftijden. We hebben een super goed team en daar ben ik trots op.

Stamcafé: Natuurlijk JoJo's café. Verder Loburg, Heerenstraattheater en Buurman en Buurman.

Favoriete club: Korfbalvereniging Wageningen en voetbalclub SKV.

Favoriete krant: De Gelderlander en de Stad Wageningen.

Favoriete CD/muziek: Heel divers van Nederlandstalig, blues of een lekker dance nummer tijdens het uitgaan tot Anouk, De Dijk, Country of soul thuis.

Favoriete sport: Om zelf te doen zwemmen en hardlopen. Om te kijken korfbal, voetbal en naar onze Max, Formule 1.

Favoriete vakantieadres: Italië voor de mensen, het eten, de stranden en de warme atmosfeer. Oostenrijk voor de natuur en de wandelingen.

Slecht in: Keuzes maken en grenzen stellen. Als het om mijn zonen gaat, heb ik daar minder moeite mee.

Goed in: Ik vind niet snel iets gek en oordeel niet snel. Verder ben ik gastvrij, mijn deur staat altijd open.

Hekel aan: Een volgeplande agenda. Ik hou van impulsieve acties en de vrijheid te voelen om bijvoorbeeld ineens met de kinderen weg te gaan.

Spijt van: Ik had langer door willen leren en PABO willen doen.

Goede voornemens:Trouwen. Is dit wel een goede PR als vrijgezelle dame of word ik nu uit een heleboel telefoons verwijderd?

Wat zou je ooit nog eens willen doen: Op de motor een rondreis maken in Amerika en Canada. Ik zie het helemaal voor me, cowboylaarzen aan, muziek luisteren in Nashville, gokken in Las Vegas en terug naar de natuur in Canada. Oooh, héérlijk!

Lelijkste plekje in Wageningen: Het busstation. Ik vind het een grote stenen bedoening.

Mooiste plekje in Wageningen: Het arboretum en de prachtige boom op het achterveld van het oude SSS. Als je op het terras zit van het Heerenstraattheater, kijk je naar een mooi stukje oud Wageningen.

Dag in de huid kruipen van: Een medewerker van Artsen zonder grenzen in Afrika. Als ik geen kinderen had gehad en ik had iets kunnen betekenen voor andere mensen, dan had ik dat willen doen.

Estafettestokje gaat naar: Mijn achterneef Michael Zeevat.

Omdat: Hij is Mijn neef, niet doorsnee en heel erg zichzelf, een markante verschijning. Ik hou van hem!