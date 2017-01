Zondaguniversiteit: Hoe hard regent het?

Door Pauline Schakenbos

WAGENINGEN - Zondag 22 januari is het tweede college van de Zondaguniversiteit in de bblthk. Professor Remko Uijlenhoet neemt u mee langs beproefde en nieuwe meettechnieken in hydrologie en meteorologie.

Hydrologie gaat over de waterkringloop, hoe water uit de lucht valt, bovengronds of ondergronds zijn weg zoekt, tot het weer in zee stroomt. "Overstromingen en droogte zijn grote problemen en die worden mogelijk extremer door klimaatverandering," vertelt Remko Uijlenhoet. "In Nederland merken we bijvoorbeeld vaker wateroverlast na hevige regenbuien. We maken gebruik van computermodellen om dit te begrijpen en voorspellen. Voor die modellen zijn echter betrouwbare metingen nodig, onder meer van neerslag. Van oudsher gebruiken we regenmeters van het KNMI, maar in de stad kunnen die moeilijk volgens de normen worden opgesteld. We ontdekten bij toeval dat neerslag ook te meten is met radiostraalverbindingen van mobiele telefoonnetwerken. Deze techniek wordt nu ook in (ontwikkelings)landen toegepast waar nauwelijks regenmeters of weerradars zijn, maar men wel mobieltjes gebruikt." "In het college wil ik het niet alleen over onderzoeksresultaten hebben, maar ook een blik achter de schermen geven. Wetenschap is zelden een rechte lijn van idee via uitvoering naar resultaat. Soms spelen toevallige ontdekkingen of ontmoetingen een grote rol." Aanvang 15.00 uur. De toegang is gratis.