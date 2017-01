repetitie voor de wak in de bblthk is veelbelovend

WAGENINGEN - Op zaterdag 28 januari vindt het jaarlijkse Wagenings Amateurkunst Weekend (WAK) plaats.

Dit jaar vieren we dat In 2017 is het 50 jaar geleden dat het legendarische album Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band van The Beatles uitkwam. De songs, het stereogeluid, maar ook de albumhoes staan in het collectief geheugen en spreekt ook jongere generaties aan. Dit album is het thema van het Wageningse AmateurKunst Weekend (WAK) 2017.

Om 13.00 uur start het programma in de kerk op de markt. Iedereen is uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Na de opening start hier de route waarbij je vier optredens bekijkt. Koor ’t Feest en het Wagenings Werk brengen een liefdesvolle Beatlesmedley in de bblthk.

Er een interactieve dans en muziek performance met dansers van MG-dance in samenwerking met Virtual E-motions is te zien in Theater de Wilde Wereld.

Het trio Caringene & een harp en gitaar duo (’t Venster) in THUIS. En koor Punt Uit maakt een muziekspektakel ism een popbandje van ’t Venster in Loburg. Theatersportvereniging Liever Veul Bloemen maakt het publiek wegwijs maken tussen de locaties en zijn een soort reisbegeleiders. Naast deze optredens is er nog veel meer te doen.

Kijk voor het programma op www.wakwageningen.nl