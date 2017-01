27e Bluesroute in Wageningen 20, 21 en 22 januari

Door Pauline Schakenbos

WAGENINGEN - Van vrijdag 20 tot en met zondag 22 januari is er voor de 27e keer een Life Bluesfestival in Wageningen, de Affligem Bluesroute, met achttien optredens verdeeld over vijftien horecagelegenheden.

Voorheen heette het Blues kroegentocht, maar Bluesroute is een meer gebruikte term tegenwoordig, aldus organisator Bob Koenders. Samen met Maarten Hack, Joey Tiggelman en dit jaar versterkt met Serge Evers is het programma wederom voor elkaar gekomen. Ditmaal is er een hoofdsponsor, Affligem bier. Dankzij deze sponsor heeft het team samen met de lokale horecaondernemers een mooi programma kunnen neerzetten met veel kwaliteit. Van traditionele blues tot stevige bluesrock maar ook rhythm & blues en soul komen aan bod. Vrijdag 20 januari zijn er zes optredens, waaronder lokale en regionale bands, zoals de jonge jongens van Blue Moray uit Ede in Café Daniels. Zij laten zien dat blues zeker niet alleen bij een oudere generatie leeft. Op zaterdag 21 januari zijn er dertien optredens, waaronder ook een paar in een restaurant. De eerste optredens starten om 20.00 uur, elk volgend half uur start ergens een optreden tot de laatsten om 23.00 uur beginnen. Het gehele programma is te vinden op de website die ook goed te bekijken is op de mobiele telefoon, dankzij Serge. Op een interactieve kaart met beschrijvingen en video's kunt u uw keus bepalen om van voorpret te genieten. Op zondag is er om 15.00 uur de traditionele 'afterblues' in Jojo's café. Er zijn meer restaurants en eetcafés bij dan vorig jaar. Vreemde Streken in de Bevrijdingsstraat is er bijvoorbeeld bij gekomen. Zij hadden zich aangemeld via de band, het duo Willy B.& The Blue Sparrow. Vanaf 18.30 uur serveren zij een bluesmaaltijd. Koenders: "Onze aanpak is goed bevallen. We gaan eerst langs de cafés om met de eigenaar te overleggen over de wensen en het type muziek. Akoestisch of niet, rauwe blues of meer richting soul. We gaan dan op zoek en leggen een paar mogelijkheden voor, laten wat tracks en video's beluisteren."

De vier willen meer activiteiten opzetten en verbinden met het Bluesroute weekend. Vorige maand gaven ze bijvoorbeeld een blues workshop aan leerlingen van Pantarijn. Koenders: "Het is een eerste stap. We kijken ook naar andere doelgroepen en plekken die we in de toekomst bij het festival willen gaan betrekken."

Het programma staat op de website en op flyers bij de deelnemende cafés en restaurants. De entree is gratis.

