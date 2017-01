Drie dagen

prachtige blues

WAGENINGEN - De naam kan dan veranderd zijn van het Bluesfestival in Affligem Bluesroute, de glans van het muzikale festijn bleef ruimschoots behouden. Drie dagen achtereen was het genieten van achttien getalenteerde bands in vijftien horecagelegenheden in Wageningen. Zij gaven zich volledig, het publiek genoot van stevige blues rock tot rhytm&blues, ook werd er zijdelings de soul aangetikt. Ook werden speciale blues maaltijden geserveerd. Zondag werd het nog eventjes dunnetjes overgedaan in de traditionele 'afterblues' in Jojo' s café.



Foto: gertbudding.nl