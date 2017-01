Tien jaar Buurtzorg feestelijk gevierd

Door Pauline Schakenbos

WAGENINGEN - Vanwege het 10 jarige jubileum van Buurtzorg Nederland, wilden de teams in Wageningen graag iets speciaals doen. Zaterdag was in de Patio aan de Vadaring de feestelijke bijeenkomst met cliënten en personeel. Met een gebakje erbij en muziek door zangeres Karin Verhoeven, maakte men praatjes en leerde elkaar beter kennen. Oprichter Jos Blok was niet in de gelegenheid langs te komen, maar sprak de zaal toe via een videoboodschap. Acht jaar geleden startte Maria Goes, al jaren wijkverpleegkundige bij het kruiswerk, met het eerste Buurtzorgteam in Wageningen. Inmiddels zijn er vier teams van zes tot twaalf wijkverpleegkundigen en verzorgenden. Marleen Luiten vertelde hoe blij ze er mee was: "Ik werkte in de gehandicaptenzorg en liep aan tegen management dat steeds maar wilde veranderen waardoor ik verstrikt raakte in de bureaucratie. Over Buurtzorg vertelde men zulke positieve verhalen. Ik dacht dat ze overdreven, maar al na twee weken wist ik het. Bij Buurtzorg staat maar een ding voorop, het leveren van de beste zorg aan de cliënten. Er zijn geen codes voor dit, codes voor dat." Er is ook een boek verschenen met herinneringen van oprichters, medewerkers en cliënten. Een van de cliëntverhalen werd voorgelezen, over hoe belangrijk het is de eigen regie te mogen houden en naast de zorg ook een band met elkaar te kunnen opbouwen. Als afsluiter kreeg men een heerlijk warm buffet.