Lezing voeding en levensverwachting ouderen

Door Pauline Schakenbos

WAGENINGEN - Professor Lisette de Groot is hoogleraar Voeding van de Oudere Mens aan Wageningen UR. Zondag geeft zij het derde college in de bblthk van de Zondaguniversiteit. Ze geeft vaker presentaties buiten de wetenschappelijke wereld, want haar onderzoek is van direct belang voor ouderen. Goede voeding en veel beweging is belangrijk voor lichaam en geest, zeker voor ouderen.

De belangrijke vraag is: hoe kan met gezonde voeding een hoge leeftijd worden bereikt, met een betere kwaliteit van leven en een kortere ziekteperiode aan het einde? Diverse wetenschappers wereldwijd onderzoeken dit. Denk daarbij aan verouderingsprocessen als osteoporose, sarcopenie (afname van spiermassa en -functie), cognitieve achteruitgang en verminderde eetlust.

Ook aan de WUR doet men dit onderzoek al bijna dertig jaar. In het eerste onderzoeksproject waar Professor de Groot aan werkte werden 2600 Europese ouderen tien jaar lang gevolgd. Een van de aandachtspunten die naar voren kwam is de behoefte aan extra vitamine D voor 70-plussers. Momenteel doet zij onderzoek naar spiergezondheid bij sporters en ouderen. Samen met zorgorganisaties en -professionals worden in het project 'ProMuscle in de Praktijk' resultaten vertaald naar de praktijk.

Het college in de bblthk is op 22 januari om 15.00 uur. De toegang is gratis.