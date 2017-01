SKV zet stappen met Voetbal Academie

Door Gert Budding



WAGENINGEN - Naast het opnieuw aanstellen van technisch manager Dick van Kleef en hoofdtrainer Kevin van Veen, wordt er achter de schermen door het bestuur van SKV hard gewerkt om ook de overeenkomsten van de overige trainers van de technische staf en begeleiders te verlengen. Dat doet Joop Teunissen, algemene zaken, deugd.

"De gesprekken met Van Kleef en Van Veen verliepen voorspoedig en waren dan ook snel rond. Nu zijn we bezig om ook de overeenkomsten met de overige trainers van de technische staf, en begeleiders, te verlengen. Daar zullen wel nog wel een paar weken overheen gaan", vertelt Teunissen. SKV heeft maar liefst duizend leden geregistreerd en dat vergt een puike organisatie. En daar heeft de club ook altijd borg voor gestaan. Van Kleef heeft het laatste seizoen veelal het accent gelegd op de interne technische organisatie van de club. Hij is daarvoor verantwoordelijk. "Er moest meer aandacht komen voor de jeugd", laat voorzitter Eric Schouwenberg weten. "Dit heeft een andere manier van organiseren en communiceren, de eerste stappen zijn gezet met de SKV Voetbal Academie." "We zijn tevreden over de manier waarop Van Veen coacht onder soms moeilijke omstandigheden door blessures", weet Van Kleef. "En juist in zo'n periode kun je zien wat een oefenmeester waard is", zegt de technisch manager op de site van SKV.