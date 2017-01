Montessorischool wint Wageningse schaaktitel

WAGENINGEN - Op zaterdag 21 januari werd in De Vredehorst het jaarlijkse schaakkampioenschap gespeeld voor teams van de Wageningse basisscholen. Acht teams afkomstig van vijf basisscholen streden om de felbegeerde wisselbeker en om plaatsing voor de halve finale van het basisschoolschaak van de Oostelijke Schaakbond op 1 april.

De strijd bleef dit jaar spannend tot de laatste ronde. Na vier ronden hadden Montessorischool 1, Obs De Nijenoord en de Ireneschool alles gewonnen. In ronde vijf hielden De Nijenoord en de Ireneschool elkaar op 2-2. In de zesde ronde won de Montessorischool van De Nijenoord en in de laatste ronde speelden de Montessorischool en de Ireneschool om het kampioenschap. Ook die wedstrijd werd door de Montessorischool gewonnen, zodat ze met 14 matchpunten kampioen werden. Obs De Nijenoord en de Ireneschool stonden toen exact gelijk. Er waren echter maar twee plaatsen voor de halve finale van de Oostelijke Schaakbond te verdienen. De teams van de Nijenoord en de Ireneschool speelden daarom een snelschaakwedstrijd tegen elkaar. Deze wedstrijd werd met 3 - 1 gewonnen door Obs De Nijenoord. De drie sterkste spelers van het individueel klassement waren dit jaar: Wouter Wieggers (OBS de Nijenoord), Reiko Dirksen (Montessorischool) en Ruben Bruins (OBS de Nijenoord). Wouter won al zijn zeven partijen, Reiko haalde zes uit zes en Ruben won zes van zijn zeven partijen. Voor veel jonge schakers was dit het eerste toernooi dat ze speelden en het was leuk om hen geconcentreerd bezig te zien. Een partij is gewonnen als de koning schaakmat is gezet. Het is echter veel leuker om zo veel mogelijk pionnen te laten promoveren; dan krijg je weer stukken terug! Niet alleen dames, maar je mag ook torens, lopers of paarden kiezen. Dit jaar was er een speciale prijsvraag. De teams kregen opdracht een schaakrebus te maken. De winnende rebus kwam van de GJ vd Brinkschool en staat hieronder.

Wageningen is onze stad

Met schaken zetten we iedereen pat

Het is bijna tijd

De dame zijn we kwijt

We gaan voor winst met mat

Enthousiaste kinderen kunnen terecht bij Schaakvereniging Wageningen op donderdag van 18.45 uur tot 20.00 uur. Op donderdag 26 januari begint de nieuwe competitie. Later instappen is echter ook altijd mogelijk. De eerste vier keer kun je het gratis uitproberen, zonder verdere verplichtingen. Inlichtingen kunt u krijgen bij Frans Bonnier, jeugdleider SV Wageningen (0317-426363; jeugdschaakwageningen@hotmail.com). Bekijk ook onze website: www.svwageningen.nl.