OnsZaden naar de Beursvloer

WAGENINGEN - Sander Onsman, eigenaar van Onszaden is één van de vele ondernemers van de Beursvloer op maandag 13 februari. Dat de Wageninger in trek is mag blijken uit dat hij in de afgelopen maanden door veel verschillende mensen gevraagd is om wat over zijn achtergrond te vertellen.

Sinds 2007 heeft hij een goedlopende webwinkel en sinds eind vorig jaar zelfs een winkel aan de Bergstraat 9a. We vroegen Sander naar zijn motivatie om zich aan te melden voor de Beursvloer, "Ik breid graag mijn netwerk met zadenverzamelaars uit in verre landen. Zij kunnen zaden van bijzondere planten verzamelen en toesturen" en "Wat ik als tegenprestatie voor deze contacten kan bieden zijn niet alleen de bijzondere zaden zelf maar ook de know-how en de bijzondere verhalen daarover". De voorbereidingen van de Beursvloer Wageningen 2017 zijn in volle gang! Op maandag 13 februari van 17.30 tot 20.00 uur zijn ondernemende Wageningers van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit Meet & Match Event in de bblthk. Wie meer wil weten kan langskomen tijdens een vrijblijvende lunchsessie.

Beursvloer Lunch Sessies vinden dagelijks plaats in het leslokaal van de bblthk (1e verdieping) van 12.00 tot 13.00 uur. We denken graag mee over een aantrekkelijke vraag of een interessant aanbod op de Beursvloer. Aanmelden voor de Beursvloer: www.beursvloerwageningen.nl.