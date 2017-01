We knappen al tijden twee huizen op

Door José Breekveldt

In de 'Estafette van Wageningen' wordt iedere week een min of meer bekende Wageninger geportretteerd.

Deze geeft het stokje vervolgens door aan een andere Wageninger.

Deze week is Michael Keith Zeevat aan de beurt.

Naam: Michael Keith Zeevat (Mike).

Geboren: Op 30 augustus 1974 In het oude ziekenhuis Pieter Pauw in Wageningen.

Woonplaats: Ik woon in een buitenwijk van Wageningen (Renkum). Wageningen is en blijft mijn stad(je) en ik zal me er altijd thuis voelen.

Verliefd, verloofd, getrouwd, kinderen: Getrouwd, geen kinderen.

Dieren: Een kat en twee honden.

Hobby's: Band Big Daddy's breakfast voodoo. Ik speel gitaar en zing in de band…verder knutsel ik graag aan van alles! Ik heb zelf een paar van mijn gitaren, versterkers en effecten gebouwd. Die gebruik ik met de band. Ik ben ook al een tijdje bezig met het bouwen van een lowrider, de basis is een oude BMW motorfiets.

Opleiding: Bedrijfsschool van Fokker: onderhoudsmonteur van vliegtuigen, Sociaal-cultureel werk bij De Meerberg, Dutch health academy en een opleiding voor adaptatieadviseur.

Huidige beroep: Adaptatieadviseur. Ik ben gespecialiseerd in hulpmiddelen voor mensen met lichamelijke beperkingen.

Wat vind je leuk aan dit werk: Het is heel divers en gaat om de verbinding tussen mens en techniek.

Verder actief: Mijn vrouw en ik knappen al een hele tijd twee huizen op. We hopen snel de loterij te winnen zodat we deze activiteiten zo snel mogelijk kunnen afronden.

Stamcafé: Ik heb geen stamcafé, maar als ik in Wageningen wat ga drinken is dat bij Daniels of Loburg.

Favoriete club: Zou moeten zeggen de sportclub…maar is meer de club-sandwich.

Favoriete krant: Nieuws haal ik van TV en internet, al moet je goed op de hoogte van het nieuws zijn om de rommel op het internet eruit te filteren.

Favoriete CD/muziek: Ik luister echt naar alles, mijn favorieten wisselen per dag. Uiteraard Jimi Hendrix en bijna alle andere gitaarhelden, maar momenteel luister ik veel naar blues muzikant Seasick Steve en Les Claypool van Primus, maar dat kan volgende week weer anders zijn.

Favoriete sport: Ben net begonnen met Jiu jitsu, leuk om te doen. Vroeger wel veel gesport, maar nu is vooral het moment na de sport favoriet.

Favoriete vakantieadres: Vroeger gingen we veel naar Langdorf in het Beierse woud. Daar ga ik nog altijd graag heen. Maar voor mij is de reis altijd het leukste, dan maakt de bestemming niet uit. Ik ontdek graag nieuwe routes.

Slecht in: Orde en netheid!

Goed in: Out of the box denken.

Hekel aan: Alle andere weggebruikers... als ik op de weg zit.

Spijt van of over willen doen: Tja…. spijt dat ik geen aandelen Apple heb gekocht twintig jaar geleden. Ik probeer eigenlijk zo min mogelijk spijt te hebben van het verleden, stomme keuzes hebben mij vaak ook goeds gebracht.

Goede voornemens: Orde en netheid.

Wat zou je ooit nog eens willen doen: Met de motor naar Australië. Deelnemen aan Dakar.

Mooiste plekje in Wageningen: De zijkant van de Wageningse berg vanaf de pont gezien.

Estafettestokje gaat naar: Odylle Verkuijl.

Omdat: Ze is een bijzondere onderneemster in Wageningen en een superleuk mens.