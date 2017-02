Wageningen in teken van The Beatles

WAGENINGEN – Het is dit jaar 50 jaar geleden dat het album Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band van The Beatles uitkwam. Dit album was zaterdag het thema van het Wageningse AmateurKunst Weekend (WAK). Op vijf plekken in de stad waren optredens die elke ongeveer vijftien minuten duurde. De opening was een intiem concert bij de fontein door Ruud Fieten met een knipoog naar de bed-In protestactie van John Lennon en Yoko Ono. Koor 't Feest en het Wagenings Werktheater verzorgde een Beatles Medley in de bblthk. De Wageningse variant van het legendarische rooftop concert van 1969 was in de Rouwenhofstraat. Bij de serre was een fotostudio waar de bezoekers zichzelf op de legendarische platenhoes kon laten zetten. In de etalages van de winkels in de binnenstad was een foto expositie van de cameraclub met onder andere een foto van de burgemeester en wethouders. Het Heerenstraat Theater vertoonde The film Eight Days a Week. En in de Junushoff trad The Beatles coverband The Analogues op. Foto: Cees Beumer