Door Peter van Herpen

WAGENINGEN – De gemeenteraad heeft de voorgenomen bezuiniging van een ton op het budget van Wageningen als Stad der Bevrijding voor vier jaar bevroren. De huidige financiële bijdrage van de gemeente aan Wageningen 45 blijft gehandhaafd. Het organisatieteam van Wageningen 45 moet dan wel komen tot bindende afspraken met de gemeente. Ook moet er een sluitende begroting komen. Met unanieme stemmen werd een amendement aangenomen waarin, naast concrete afspraken over rollen en verantwoordelijkheden, ook ambities worden beschreven om het Bevrijdingsfestival te verduurzamen. In het derde jaar volgt dan een evaluatie. Voor de termijn van vier jaar worden in een uitvoeringsovereenkomst concrete afspraken en verplichtingen vastgelegd over samenwerking die de gemeente aangaat met Wageningen 45. Volgens het amendement valt er bijvoorbeeld op het gebied van recycling, catering en vervoer nog veel winst te behalen. Een tweede amendement wil meer mensen mee laten doen bij de invulling van het evenement. Belangrijk is de rol van vrijwilligers, al dan niet georganiseerd in maatschappelijke organisaties, marktpartijen en instellingen. De gemeente zet zich in voor het ondersteunen van de vrijwilligers, maar blijft op passende afstand. Want Wageningen 45 is verantwoordelijk voor de organisatie. Veel vrijwilligers waren persoonlijk naar de raadzaal gekomen om de besluitvorming op de voet te volgen. Gestreefd wordt naar een breed scala aan organisatoren en deelnemers, die een divers aanbod van activiteiten verzorgen.