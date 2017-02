Raadsfracties tonen ongenoegen

Door Peter van Herpen

WAGENINGEN – Uit ongenoegen met de gang van zaken verlieten de raadsfracties van CDA, PvdA, VVD en SP het rondetafelgesprek op de politieke avond toen het uitvoeringsproces bij Samen Wageningen op de agenda stond. In 'Samen Wageningen' wordt het gemeentebeleid vastgelegd rond zorg en ondersteuning, preventieve hulp en welzijn in Wageningen.

De vier fracties zijn niet tevreden over de manier waarop de coalitie omgaat met hun inbreng bij de bespreking van de bekostigingsmodellen van Samen Wageningen en bij de vaststelling van de beleidskaders. Ze vinden dat portefeuillehouder Lara de Brito te weinig doet met de suggesties en verbeteringen, die de oppositiepartijen aandragen. De wethouder betreurde het vertrek van de vier fracties uit de vergadering. De oppositiepartij ChristenUnie bleef wel aanzitten bij het rondetafelgesprek. Namens deze fractie stelde Monique Heger vragen over de procesgang bij de clustering en de samenwerkingsverbanden tussen Wageningse inwoners die bij de uitvoering van Samen Wageningen betrokken worden. Wethouder Lara de Brito wees op het grote belang van de inbreng van ervaring en deskundigheid in deze complexe materie. Het gaat om een proces waarin nog veel kennis en ervaring opgedaan moet worden.

De gemeenteraad is nog op zoek naar de rol die ze in het proces kan spelen. De wethouder beloofde dat ze graag bereid is om nog eens te luisteren naar de standpunten van de oppositie. Beide partijen lijken van goede wil om er samen uit te komen. Iedereen ziet het belang om te komen tot goede besluitvorming bij dit onderwerp.