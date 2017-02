Wethouder en stadsdichter staan één dag in elkaars schoenen

Door Kees Stap

WAGENINGEN - Wethouder Lara de Brito en Stadsdichter Martijn Adelmund komen elkaar regelmatig tegen bij een opening of evenement. De Brito houdt dan vaak een officiële toespraak. Adelmund zorgt voor een creatieve of humoristische noot met een gedicht. "Wat zou het leuk zijn als we dat een keer andersom gaan doen", fluisterde Adelmund de wethouder in het oor bij het tienjarig jubileum van zorgboerderij De Willemshoeve. De Brito vond dat een ludiek idee. Zo ontstond het idee om een keer een dag van functie te wisselen. Vorige week donderdag was het zover.

Die dag werd uitgekozen omdat het Nationale Gedichtendag was. Het thema daarvan was humor. Toch was de actie van De Brito en Adelmund niet alleen maar ludiek bedoeld. "We hebben de sterke overtuiging dat mensen meer begrip voor elkaar krijgen als ze in elkaars schoenen gaan staan. Juist in weken als deze waarin de nieuwe Amerikaanse president aantoont geen respect voor anderen te hebben. Juist in Wageningen, waar we vrijheid, begrip, interesse in anderen en respect hoog in het vaandel hebben staan." Na het tekenen van een overeenkomst voor een dag en het overhandigen van de sleutel van het stadhuis, ging het duo in hun nieuwe functie aan de slag. De Brito hield het wekelijkse spreekuur van de stadsdichter bij de Innovatiebalie, ze schoof aan bij een overleg van Schrijversharten en ging in overleg met Zideris voor een project over gedichten in de openbare ruimte. Adelmund las als wethouder voor bij kinderdagverblijf Het Klokhuis. Vervolgens hield hij op het stadhuis een inspectie van duurzame maatregelen die daar bij de verbouwing zijn genomen. Op het Startpunt mocht hij het nieuwe team welkom heten met een officiële speech en met bloemen. Wageningen kon hun bijzondere dag op de voet volgen,

De Brito en Adelmund namen ook elkaars social media account over. Aan het eind van de dag namen zij hun vaste functie weer in. Ze blikken terug op een bijzondere dag. "Ik voelde heel veel vrijheid en ruimte, dat was heel prettig voor een dag", aldus De Brito. "Ik voelde juist een grote verantwoordelijkheid", vond Adelmund. "Ik mocht dan wel geen officiële besluiten nemen, maar ik heb wel gemerkt dat wethouders heel hard werken. Eén wens van me is uitgekomen: ik wilde graag een lintje doorknippen. Dat mocht op het Startpunt. En ik heb er maar van afgezien om het salaris van de stadsdichter te verdubbelen."