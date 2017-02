Bergrace by Night wisselt af met grote Bergrace Trailrun

Door Jan Boer

WAGENINGEN - Het roer bij de organisatie van Bergrace-evenementen gaat om. De Bergrace by Night, traditiegetrouw in april, verdwijnt. Er wordt daar dan volop ingezet op een trailrunweekend (8 en 9 april) in de natuur rond Lunteren: Goudsberg en Wekeromse Zand.

Een trailrun is hardlopen langs oneffen, onverharde paden, geen asfalt, mul zand, modderige plassen, hoogteverschillen, krappe bochtjes en laaghangende takken over het pad. Dat maakt het hardlopen tot een pittige exercitie. Wageninger Hans Burgersdijk ziet het na tientallen Bergracejaren helemaal anders. De Bergrace by Night verdwijnt niet van de kalender, integendeel. Op vrijdag 3 november wordt de bekende nachtrace naar Ouwehands Dierenpark in Rhenen groter dan ooit.

Maar de voorjaarseditie van april verdwijnt van de kalender. De reden? "De hardloopevenementen in het donker, waar wij eigenlijk als eerste mee zijn begonnen, worden steeds vaker georganiseerd, met dat verschil, dat er bij ons echt rond middernacht gelopen wordt. Elders noemen ze het nachtlopen, terwijl het hier en daar al om 18.30 uur begint. De spoeling wordt hier dus steeds dunner en de prikkel wordt minder. Daarom verzetten wij onze bakens", aldus organisator Hans Burgersdijk. "In Lunteren kiezen we voor de trailrun, waar de lopers zich heerlijk in de vrije natuur bewegen. De trailrun is helemaal in. Hier gaat het niet om de snelheid, maar om de beleving. Iedereen loopt en beleeft de wedstrijd in zijn eigen tempo. Iedereen moet hier op zijn eigen niveau mee kunnen doen. Het is een trend waar wij graag op inhaken."

De deelnemers kunnen kiezen uit 8, 14, 16, 28 en 42 kilometer. Een nieuw onderdeel wordt de Bergrace Trailrun op 24 september in natuurgebied Kwintelooyen in Rhenen. Hans Burgersdijk: "Daar waren we van 1990 tot 2000 druk met mountainbiken. Als hoogtepunt mochten we daar in 2000 het Europees kampioenschap Mountainbike organiseren. Na zeventien jaar zijn we er terug met een trailrun. Dat wordt daar spectaculair". En dan is er nog de Bergrace Wandelvierdaagse (16-19 mei) in en rond Wageningen. "Deze formule begint zo langzamerhand door te dringen bij de mensen. Het wordt steeds drukker. Middels het 'Ik doe mee fonds' stellen we mensen, die het financieel moeilijk hebben, in staat om mee te wandelen. De wandeltocht gaat via het Renkums Beekdal, de wijngaard, het Lexkesveer langs diverse mooie punten in onze omgeving", aldus Burgersdijk.

Kijk voor meer informatie op www.bergrace.nl.