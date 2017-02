Vluchtelingen Onder Dak ontvangt cheque dankzij textielinzameling

WAGENINGEN - Vorige week reikte wethouder Dennis Gudden namens Sympany Kledinginzameling een cheque ter waarde van 13.295 euro uit aan Vluchtelingenwerk Wageningen en Vluchtelingen Onder Dak (VOD). Dit bedrag is van de opbrengst van het ingezamelde textiel in 2014 en 2015 in Wageningen.

Het bedrag wordt door de organisaties ingezet voor het welzijn en lokale integratie van vluchtelingen in Wageningen. Ze zijn erg blij verrast met dit fantastische bericht.

Vluchtelingenwerk gaat het geld gebruiken voor de vluchtelingen die een verblijfsstatus hebben gekregen en graag deel uit willen maken van de Wageningse samenleving. "We zijn natuurlijk ontzettend blij met dit extra geld, waarmee we een potje voor nood spekken en nog meer bruggetjes kunnen helpen bouwen voor lokale integratie. We gaan het zeker goed besteden." De komende tijd komt een aantal Syrische en Eritrese families naar Wageningen die Vluchtelingenwerk graag goed op weg wil helpen, zodat de kinderen zich zo snel mogelijk weer helemaal kind kunnen gaan voelen. Denk hierbij aan zwemles of een excursie. "Het is niet niks om uit een oorlogssituatie nu weer een nieuw leven op te bouwen."

VOD helpt op juridisch gebied vluchtelingen die nog geen verblijfstatus hebben. Ook verstrekt VOD een klein bedrag aan leefgeld gedurende de tijd dat procedures lopen. In dringende gevallen ondersteunt VOD ook met huisvesting. De laatste tijd zijn de kosten fors opgelopen, vooral omdat een aantal gezinnen met minderjarige kinderen onder het cliëntenbestand van VOD viel. Penningmeester Jan Harm Roseboom: "Deze cheque komt juist nu erg goed van pas!"

De gedoneerde 13.295 euro is afkomstig van Stichting Sympany. In opdracht van de gemeente Wageningen zamelde zij in 2014 en 2015 het textiel in voor goede doelen. Met een deel van de opbrengst van het textiel steunt de gemeente Wageningse organisaties die zich inzetten voor de Millenniumdoelen (nu Sustainable Global Goals).

Textiel kan goed worden hergebruikt en het is dan ook zonde dit niet apart in te leveren. Ook kleding met scheuren of vlekken, gordijnen, lappen, theedoeken mogen in de textielcontainer. Bij supermarkten staan (ondergrondse) textielcontainers en twee keer per jaar is er een inzamelronde aan huis. Vanaf 2016 wordt het textiel ingezameld door Restore Kringloop. Dit stimuleert de lokale economie en biedt werk- en leerplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij sorteren en prijzen de kleding en het textiel in het sociale sorteercentrum in Ede en werken in de regionale kringloopwinkels waar een deel van de kleding weer wordt verkocht.