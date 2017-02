Mensen blij maken met mijn passie

Door José Breekveldt

In de 'Estafette van Wageningen' wordt iedere week een min of meer bekende Wageninger geportretteerd. Deze geeft het stokje vervolgens door aan een andere Wageninger.

Deze week is Odylle Verkuijl aan de beurt.

Naam: Odylle Verkuijl.

Geboren: Op 12 augustus 1976.

Woonplaats Wageningen, een veelzijdige stad met een bruisend studentenleven, veel nationaliteiten, kroegjes en andere uitgaansgelegenheden. Vooral door de centrale ligging, het bos en de uiterwaarden heb je een 'buiten' gevoel, met alle gemakken van een stad.

Verliefd, verloofd, getrouwd, kinderen: Nog steeds heel blij met Marcel na 21 jaar. We hebben twee ondeugende jongens, Jesse en Eyran.

Dieren: Twee poezen, een groot zwart konijn, een duif en twee hamsters. Een echte dierentuin dus, maar zonder zou ik niet willen.

Hobby's: Bezig zijn in de tuin en lezen.

Opleiding: Mode en Kleding in Arnhem.

Huidige beroep: Eigenaresse van Mode Galerie Wikkel.

Wat vind je leuk aan dit werk: Ik heb van mijn hobby mijn beroep mogen maken; daar ben ik mee verwend. Wat is er mooier dan mensen blij te maken met iets waar jezelf passie voor hebt. Een eigen atelier met de mogelijkheid om mijn eigen ontwerpen en dessins uit te werken, geeft mij veel voldoening.

Verder actief: Veel van mijn activiteiten zijn gelinkt aan mijn werk zoals bijvoorbeeld de organisatie van de Dag van de Hoed in september en Pop up shop Wat Wils.

Stamcafé: Café Loburg en het Heerenstraat Theater. Vooral in de zomeravonden is het moeilijk om het gezellige volle terras te ontwijken.

Favoriete club: Als er een jaren '80 feestje is, dan ga ik daar graag naar toe.

Favoriete krant: Ik lees het nieuws online.

Favoriete CD/muziek: Ik houd van heel veel soorten muziek van klassiek tot rock, ik geloof dat de eighties wel favoriet zijn.

Favoriete sport: Zwemmen. Ik zwem twee keer in de week.

Favoriete vakantieadres: De laatste jaren ga ik veel naar de Dordogne in Frankrijk en dat bevalt prima: groen, bergen, veel te zien en een goede temperatuur. Het is weer een tijd geleden dat ik in Noorwegen ben geweest, maar die staat ook bovenaan mijn lijstje.

Slecht in: Geduldig zijn en koken.

Goed in: Positief denken en 'denken' dat ik kan koken.

Hekel aan: Te laat komen.

Spijt van of over willen doen: Ik heb nooit spijt van iets of dat ik iets over zou willen doen. Dat je iets voor de tweede keer misschien anders zou doen, dat kan, maar spijt hebben vind ik zonde van mijn tijd, je kan beter leren van dat soort dingen.

Wat zou je ooit nog eens willen doen: Duiken, treinreis Trans Siberië Express.

Lelijkste plekje in Wageningen: Al vaak genoemd, de oostelijke entree van Wageningen.

Mooiste plekje in Wageningen: Iedere morgen kom ik langs de kruising Veerweg/West Bergweg. Op ieder moment van de dag is dat genieten met het bos aan de ene kant en de uiterwaarden aan de andere kant… een verbluffend uitzicht.

Estafettestokje gaat naar: Marja Schoenmaker.

Omdat: Marja is een leuke en actieve vrouw met heel veel passie voor haar vak en dat mag gewaardeerd worden. Daarnaast is ze creatief, ondernemend en ik ben wel benieuwd naar wat ze te vertellen heeft.