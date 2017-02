Muziek, rust en stilte op de zondagmiddag

WAGENINGEN - Hoe belangrijk is het om af en toe tijd voor jezelf te nemen, te mediteren, de stilte op te zoeken! Dat kan thuis, maar vanaf februari ook tijdens de speciale, maandelijkse vesperdiensten in de Grote Kerk op zondagmiddag. Daarin maakt het gesproken woord ruimte voor poëzie, muziek, liederen en stiltemomenten. De vespers zijn een initiatief van de protestantse gemeente te Wageningen.

Dominee Nico Sjoer, medeorganisator en inspirator van de vespers, legt uit: vespers, vieringen aan het eind van de middag, zijn een soort 'psalmzingen'. Oeroud zijn ze, stammend uit de rooms-katholieke kloostertraditie. Daar waren ze onderdeel van de zeven getijden, dagelijkse bijeenkomsten van gebed, meditatie en gezang. Via de Anglicaanse kerk kregen de vespers ook in de protestantse kerken een plek. Niet in het klooster, maar in het kerkgebouw, die speciale plaats die eeuwigheid uitstraalt. Juist daar weerklinkt de stilte tot in je ziel, word je uit je dagelijkse routine gehaald en laat je je inspireren door lederen, poëzie en gebeden.

Het zeventallige organisatieteam is tevreden over het jaarprogramma. Op 5 februari is de eerste van tien vespers: deze staat in het teken van de psalmen, en dan vooral hun varianten, van gregoriaans tot Trijntje Oosterhuis. Voor de zomervakantie laten jongeren horen en zien hoe ze vorm geven aan hun geloof. Ook komt er een vesper met favoriete liederen, waarvoor iedereen suggesties kan aanleveren. En op 24 december wordt de reeks vespers afgesloten met het traditionele 'Festival of Lessons and Carols'.

Bij alle vespers speelt muziek een centrale rol. Diverse zangers en musici dragen een steentje bij. Maar ook zijn er verschillende koren te gast, onder andere het landelijke Vocaal Theologen Ensemble, waar Nico deel van uitmaakt.

U bent van harte uitgenodigd bij de eerste vesper, op zondag 5 februari aanstaande in de Grote Kerk, om 16.30 uur – en natuurlijk ook bij alle volgende op dezelfde plaats en tijd. Zie het jaarprogramma hieronder.

Meer informatie: http://pg-wageningen.protestantsekerk.net en via Martin Knotters (martin.knotters@planet.nl ), Nico Sjoer (nicosjoer@gmail.com) of Evert Kloosterboer (lenievert.kb@planet.nl )

5 februari Psalmen voor nu

12 maart Magnificat

9 april Passie

14 mei Maria en wij

11 juni Verhaal van ons geloof – door jongeren

17 september Vrij zingen – favoriete liederen

8 oktober (Martin) Luther (King)

5 november Gedenken

3 december Sint Nicolaas

24 december Festival of Lessons and Carols