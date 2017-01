Duno vertrekt vrijdag naar Barcelona

DOORWERTH - Sportief gaat het voetbalvereniging Duno voor de wind. In vier jaar tijd is de vereniging uit Doorwerth gegroeid naar veertien teams waaronder acht getalenteerde jeugdelftallen. Maar de succesvolle voetbalclub snakt naar versterking op bestuurlijk niveau.

"Er is overduidelijk talent aanwezig", zegt voorzitter Richard Vacquier Droop. "Wekelijks meldden zich scouts op ons sportpark, dat niet uitblinkt door een oogverblindende uitstraling", vertelt hij. "Wij willen graag uitbreiden en vernieuwen, maar de financiële middelen ontbreken. We zijn nog steeds in gesprek met de gemeente Renkum", weet Droop die er direct aan toevoegt dat het trainersduo Lodewijk de Kruif en Jacob van Zanten het contract hebben verlengd.

Het eerste elftal onder leiding van trainer De Kruif floreert in de zaterdag eerste klasse en heeft kwaliteit in huis om opnieuw te promoveren. "Dat zal een lastige, maar ook spannende klus worden", zegt Richard Vacquier Droop hartstochtelijk.

Lodewijk de Kruif heeft de lijnen uitgezet en vertrek met zijn selectie komende vrijdag voor een lang weekend naar Barcelona. Daar zal fel getraind worden, aansluitend met een oefenwedstrijd en wellicht ook een bezoek aan het stadion van Barcelona.

Een professionele aanpak dat wordt gedragen door hoofdsponsor Stichting Duno Air. De eerste wedstrijd na de winterstop speelt Duno thuis tegen vv Bennekom, dat als een komeet omhoog is geschoten, na een mindere competitie start. "De trip is bedoeld om het sportieve en sociale gevoel weer op te pakken", verklaart Lodewijk de Kruif. "We startten de competitie onstuimig, met prima voetbal en resultaat, maar daarna waren er toch enkele mindere wedstrijden. In het duel tegen Esch hadden we zelfs een volslagen offday. Dat mag in feite niet op dit niveau", al dus de voormalige bondscoach van Bangladesh en profvoetballer van FC Wageningen. Zaterdag eerste klasser Duno traint twee wekelijks op het kunstgras van WVV Wageningen en staat momenteel met Bennekom op de derde plaats met negentien punten. Koploper Berkum heeft twee punten meer en WHC heeft twintig punten.

Bekend is dat voetbalclub Duno snakt naar aanvulling op bestuurlijk niveau. Dat liet Vacquier Droop duidelijk weten in zijn nieuwjaarstoespraak. "De club is groter en omvangrijker geworden. Dat kun je niet meer ondervangen met een vierkoppig bestuur. Daar is meer voor nodig."

Kijk voor meer informatie op www.vvduno.nl.