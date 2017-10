Slager Ab van Brakel stopt na zestig jaar

Door Kees Stap

WAGENINGEN - Voor de laatste keer draait Ab van Brakel (74) het vlees door de gehaktmolen. "Voor de lekkerste bal gehakt van Wageningen!", lacht hij. Zaterdag sloot hij de deuren van zijn slagerij in winkelcentrum de Nude. Na een slagerscarrière van bijna zestig jaar gaat hij van zijn pensioen genieten.

Dat Van Brakel slager ging worden zat er al jong in. "Mijn opa Ob van Brakel had een slagerij op de Buurtseweg en ook mijn vader was slager. Mijn broer Hem en ik rolden als vanzelf in het vak." Ab van Brakel begon in loondienst en werkte bij diverse slagerijen. In 1974 begon slager Walraven in de Nude, Van Brakel ging bij hem in dienst en kon in 1990 de slagerij overnemen.

"Ik heb hier een geweldige tijd gehad", blikt Van Brakel terug. "De winkel was een soort buurthuis. Wageningers uit alle wijken kwamen hier hun vlees halen. Zij wisten dat de kwaliteit hier gegarandeerd was. Vooral de biefstuk, leverworst en de barbecues waren populair. Veel klanten zijn de laatste week nog één keer langs geweest. Met grote bestellingen om hun diepvries te vullen. Maar ook om hun waardering uit te spreken. Dat heb ik enorm leuk gevonden." Het afscheid geeft Van Brakel een dubbel gevoel. "Aan de ene kant is het mooi geweest, maar uiteraard ga ik het werk en vooral de klanten vreselijk missen. Mijn werk is altijd mijn hobby geweest. Ik heb hier zoveel verhalen gehoord, ik zou er een boek over kunnen schrijven."