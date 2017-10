Ik ben geen hokjes denker

In de 'Estafette van Wageningen' wordt iedere week een min of meer bekende Wageninger geportretteerd. Deze geeft het stokje vervolgens door aan een andere Wageninger.

Deze week is Karin Bouwmeester-Gerrits aan de beurt.

Naam: Karin Bouwmeester-Gerrits.

Geboren: Op 14 maart 1970 in Emst (Gemeente Epe).

Woonplaats/wat vind je van Wageningen: Sinds 1996 woon ik in Wageningen. Een stad met dorpsgevoel.

Verliefd, verloofd, getrouwd, kinderen: Getrouwd met Rien Bouwmeester en ik heb twee fantastische dochters: Selke (16) en Kelsi ( bijna 15) met mijn ex Peter.

Hobby's: Lezen en Netflixen. Lekker een paar afleveringen achter elkaar kijken van een serie. Op dit moment is dat 'How I met your mother'. En ik heb erg genoten van 'Orange is the new black', 'Grace & Frankie' en 'Suits'.

Opleiding: MDGO Activiteitenbegeleiding en één jaar HBO docent opleiding drama. Na mijn studie ben ik gaan werken in de gezondheidszorg. Bij toeval ben ik terecht gekomen bij Riedel Casting. Daar heb ik met veel plezier twintig jaar gewerkt.

Huidige beroep: Verkoopster in de KPN XL winkel in Arnhem. Ik heb altijd interesse gehad voor mobiele telefonie en wil het liefst het beste en laatste model dat op de markt komt. Ik ben al jaren een echte Samsung fan. Wat andere vrouwen misschien hebben met handtassen, heb ik met mobieltjes.

Wat vind je leuk aan dit werk: Het adviseren van klanten op gebied van mobiel en vaste producten en mensen op weg helpen met gebruiken van hun mobiel. Bovendien heb ik enorm leuke collega's!

Verder actief: Ik heb helaas vanwege een burn out afgelopen februari mijn vrijwilligerswerk in het hospice moeten opgeven. Mijn oma is overleden in een hospice en vond dat zo bijzonder qua plek en de rol van vrijwilligers, dat ik heb gesolliciteerd toen het hospice in Wageningen geopend werd. Het is fijn om iets voor iemand te kunnen betekenen in het laatste stukje van hun leven.

Stamcafé: Loburg vanwege de live muziek.

Favoriete CD/muziek: Van alles, maar met een grote voorkeur voor de jaren '80.

Favoriete sport: Sport? Jakkes! Ik sponsor de sportschool maandelijks, maar ik Netflix liever…

Favoriete vakantieadres: Mijn balkon in de Nude (als de zon schijnt tenminste) en Terschelling is ook heerlijk!

Slecht in: Nee zeggen en keuzes maken, maar ik ben lerende!

Goed in: Iedereen nemen zoals hij of zij is. Ik ben geen hokjes denker.

Hekel aan: Mijn huishouden doen als de zon schijnt (en eigenlijk ook als ie niet schijnt…).

Spijt van of over willen doen: Ik zou niks over willen doen, ik heb van alles wel iets geleerd.

Goede voornemens: Stoppen met roken…ooit….

Wat zou je ooit nog eens willen doen: Parachute springen en verhuizen naar een huis met zolder!

Lelijkste plekje in Wageningen: De flats op de Stadsbrink (Gerdesstraat).

Mooiste plekje in Wageningen: Ik kan erg genieten van de Hoogstraat sinds de oude gevels hier en daar weer zijn gerestaureerd.

Estafettestokje gaat naar: Na een slapeloze nacht, want er zijn te veel lieve en bijzondere vriendinnetjes die hier een plekje verdienen, Bronwen Musch

Omdat: Ze een onuitstaanbare hoge dosis energie heeft en ik nog steeds niet snap hoe ze het allemaal doet!